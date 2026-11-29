Іранські військові використовували супутниковий зв’язок Starlink для координації операцій з ударними безпілотниками та управління військами на Близькому Сході. Власник SpaceX Ілон Маск був розлючений, коли дізнався про несанкціоноване використання системи.

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Однак Пентагон не підтвердив її застосування під час конкретного удару по американському об’єкту в Кувейті. Про це повідомляє The Washington Post.

На початку березня Маск дізнався про два випадки неналежного використання супутникових систем SpaceX. Один із них стосувався Ірану, інший – американських військових.

Іранські сили застосовували Starlink для координації військових операцій, зокрема управління ударними безпілотниками. Водночас 1 березня іранський дрон атакував американський військовий об’єкт у порту Шуайба в Кувейті. Унаслідок удару загинули шестеро військовослужбовців США.

Однак у Пентагоні не підтвердили, що під час цієї атаки іранські військові використовували саме Starlink.

Відомо, що за кілька годин після атаки SpaceX посилила контроль за використанням супутникового зв’язку. Зокрема, компанія запровадила додаткову перевірку особи для користувачів Starlink на літаках, які рухаються зі швидкістю понад 100 миль на годину. Для подальшого доступу до мережі необхідно було надати особисті дані та інформацію про повітряне судно.

Інший інцидент стосувався американських ударних безпілотників LUCAS, які використовували військову систему Starshield. Пентагон оплачував дешевший тариф, призначений для наземних операцій, хоча фактично застосовував систему на дронах. Повітряний тариф коштував уп’ятеро дорожче.

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Маск публічно наголосив, що використання комерційного Starlink у системах озброєння суперечить правилам компанії. Він також заявив, що виявлений несанкціонований доступ до супутникового зв’язку припиняють.

"Використання комерційного Starlink у системах озброєння порушує правила компанії", – заявив мільярдер.

До кінця першого тижня березня SpaceX звільнила щонайменше двох керівників через випадки неналежного використання супутникового зв’язку.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що президент США Дональд Трамп допускає, що віддасть наказ завдати нових військових ударів по Ірану після Нового року, якщо країни не зможуть домовитися. Він назвав переговори з Тегераном безглуздими та звинуватив іранську сторону у затягуванні дипломатичного процесу.

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