За даними американських спецслужб, Іран розробляє плани атаки на високопоставлених чиновників адміністрації Дональда Трампа шляхом підриву "брудної бомби" або застосування хімічної зброї у столиці США Вашингтоні. Виявлений задум Тегерана є дуже конкретним і включає визначені місця та цілі.

Відео дня

Це вже спричинило бурхливу підготовку США до надзвичайних ситуацій. Про це пише CNN із посиланням на сімох американських чиновників, які ознайомились із останніми розвідувальними даними.

Водночас офіційні особи досі дискутують, чи здатний Іран реалізувати такий задум і чи дійсно він спробує це зробити.

"Джерела, обізнані з останніми розвідданими, охарактеризували іранські плани як спробу, на даний момент, залишити собі варіанти дій, а не як ознаку неминучого нападу. Однак, за словами двох джерел, виявлені США плани є дуже конкретними й містять конкретні місця та цілі", – сказано в статті.

Речниця Білого дому Лорен Біс зазначила, що США "відстежують усі потенційні загрози, але на даний момент немає жодних реальних загроз для національної безпеки".

Однак американські чиновники розцінили ці розвіддані як тривожний сигнал про готовність Ірану до ескалації конфлікту. Зараз Тегеран перебуває в умовах сильного тиску через військові удари США та жорстку економічну блокаду, яка, за словами високопоставлених представників адміністрації, "руйнує" країну. За словами джерел медіа, це свідчить про те, що Іран зараз активно планує можливі атаки на території США, навіть якщо поки що немає доказів того, що вони вирішили перейти до дій.

РЕКЛАМА

"Чи дійсно вони мають на місці персонал для здійснення цих планів – це питання, що викликає суперечки", – зазначає одне з джерел.

Чиновники попередили, що Сполучені Штати надзвичайно вразливі до атак із застосуванням нетрадиційної зброї. "Брудні бомби" – у яких радіоактивні матеріали вбудовані у звичайну бомбу – відносно легко зібрати. Тож Ірану не обов’язково доведеться таємно ввозити на територію країни підготовлених агентів: йому достатньо буде просто переконати особу, яка вже проживає у США, здійснити напад.

Головні історії дня

За словами одного з джерел, американська розвідка перехопила іранські розмови, в яких стверджується, що Тегеран сховав матеріали для виготовлення бомб на території США. Посадовці розходяться в думках щодо надійності цієї інформації, але в цілому вважають, що для Ірану було б дуже легко, і навіть цілком ймовірно, що він уже заздалегідь розмістив ядерні матеріали або хімічні речовини, які можна додати до звичайної зброї.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, Іран може готувати замахи на американських дипломатів та посадовців на Близькому Сході та поза межами регіону. Підготовка вже досягла "просунутої стадії". Таке застереження зробила американська розвідка.