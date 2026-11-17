Іран пригрозив завдавати ударів по цивільній інфраструктурі поблизу американських та ізраїльських військових баз, якщо США та Ізраїль атакуватимуть аналогічні об'єкти на його території. У Тегерані заявили, що вважатимуть греблі, порти та електростанції поблизу таких баз об'єктами подвійного призначення.

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Заяви пролунали на тлі загострення ситуації на Близькому Сході, де переговори між сторонами зайшли в глухий кут, а атаки низької інтенсивності тривають. Про це заявив спікер іранського парламенту та головний переговорник із США Мохаммед Багер Галібаф, повідомляє Вloomberg.

Іран оголосив про нове правило щодо цивільної інфраструктури

Галібаф відреагував на публікацію The New York Times, у якій із посиланням на неназваних аналітиків ішлося про те, що багато об'єктів водної інфраструктури в Ірані могли бути створені для підтримки нарощування військової могутності країни.

"Нове правило: будь-яка гребля, порт чи електростанція поблизу американської чи ізраїльської бази є об'єктами подвійного призначення", – написав він у вівторок у соцмережі X.

Також іранський спікер заявив, що Тегеран застосовуватиме такий самий підхід до інфраструктури США та Ізраїлю.

"Ми будемо застосовувати вашу логіку послідовно і неупереджено", – наголосив Галібаф.

Водночас у матеріалі The New York Times не стверджувалося, що США чи Ізраїль розглядають можливість підриву іранських гребель. У публікації лише наводилася оцінка аналітиків щодо можливого зв'язку водної інфраструктури з військовим потенціалом Ірану.

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На тлі заяв Тегерана зберігається загроза ескалації

Масштабні удари по цивільній інфраструктурі означали б новий етап ескалації війни, яку США та Ізраїль розпочали наприкінці лютого. Президент США Дональд Трамп від початку бойових дій погрожував атакувати цивільні об'єкти, зокрема електростанції.

Останнім часом Трамп применшує ймовірність відновлення ударів, однак водночас заявляє, що американські військові готові виконати відповідний наказ.

Крім того, у понеділок до регіону Перської затоки прибула третя ударна група американських авіаносців. Це розширило військові можливості президента США на тлі напруженості між сторонами.

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Іран заявив про удар по американській радіолокаційній системі в Бахрейні

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Корпус вартових ісламської революції Ірану взяв на себе відповідальність за атаку безпілотниками. Відповідну заяву опублікували в Telegram.

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Як повідомляв OBOZ.UA, за даними американських спецслужб, Іран розробляє плани атаки на високопоставлених чиновників адміністрації Дональда Трампа шляхом підриву "брудної бомби" або застосування хімічної зброї у столиці США Вашингтоні. Виявлений задум Тегерана є дуже конкретним і включає визначені місця та цілі.