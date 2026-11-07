Іран попросив у Росії системи ППО: що дізналися медіа

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Президент України Володимир Зеленський. Ілюстрційне фотоЗеленський: маємо інформацію від розвідки, що готується новий удар РФЮні сестри-близнючки, які 10 років провели в окупованому Донецьку, розповіли про нове життя в УкраїніЮні сестри-близнючки, які 10 років провели в окупованому Донецьку, розповіли про нове життя в УкраїніДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуракетаВорог запустив дрони і балістику по Києву та області: є постраждалі. ФотоАвто залетіло на дах іншого: у Львові трапилася ДТП за участю трамвая, автобуса і легковиків. ВідеоАвто залетіло на дах іншого: у Львові трапилася ДТП за участю трамвая, автобуса і легковиків. ВідеоМафіозний "Карфаген" має бути зруйнований: Порошенко озвучив пакет змін від "ЄС" для подолання корупціїМафіозний "Карфаген" має бути зруйнований: Порошенко озвучив пакет змін від "ЄС" для подолання корупціїІлюстративне фото, жінка похилого віку з складеними рукамиВ Україні знову обмежать пенсії з 2027 року: кому уріжуть виплатиВійська РФ скинули 6 КАБів на Суми: є постраждаліВійська РФ скинули 6 КАБів на Суми: є постраждаліІлюстрація - зварювальник на роботіВ Україні хочуть переписати правила працевлаштування: для кого готують зміниУ Києві та області випав перший сніг: у мережі показали відеоУ Києві та області випав перший сніг: у мережі показали відео
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Іран попросив у Росії системи ППО: що дізналися медіа

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read2 хв
117
Іран попросив у Росії системи ППО: що дізналися медіа
Мохсен Резаї приїхав з листом до Володимира Путіна. Джерело: Кремль

Переговори між Іраном та Росією про постачання з Москви до Тегерану російських систем протиповітряної оборони тривають. За наказом нового аятоли "республіки" Моджтаби Хаменеї поточного тижня Кремль відвідав глава "служби безпеки" Ірану Мохсен Резаї з особистим листом до російського диктатора Володимира Путіна; головною тезою листа було прохання про постачання Тегерану систем ППО С-400.

Наразі іранський режим "оптимістично налаштований" на отримання від РФ систем ППО, повідомляє The Telegraph, посилаючись на свої іранські джерела. Ба більше, триваючі переговори "суперечать заявам президента США Трампа про те, що Росія не допомагає Ірану", зазначає видання.

Офіційні повідомлення

Офіційних заяв щодо зустрічі Резаї з ватажком Кремля небагато і вони не конкретні.

"З Путіним обговорювалися важливі регіональні питання, відбулися важливі розмови щодо повоєнного періоду та регіональних безпекових домовленостей", – цитує видання слова самого Резаї.

Читайте також
Катя ПомазанКатя Помазан
24,3 т.
Міністр оборони Фінляндії публічно сказав, хто винен у затримках ракет до Patriot для України
24,3 т.
Міністр оборони Фінляндії публічно сказав, хто винен у затримках ракет до Patriot для України
Катя ПомазанКатя Помазан
11,3 т.
"Щодня молюся за вас": патріарх Єрусалиму Феофіл III приїхав до Путіна і назвав війну в Україні "ситуацією вздовж кордону РФ"
11,3 т.
"Щодня молюся за вас": патріарх Єрусалиму Феофіл III приїхав до Путіна і назвав війну в Україні "ситуацією вздовж кордону РФ"
Іван ЧерленськийІван Черленський
2,7 т.
"Огидне перекручування фактів": Мендель виступила на заході "АдН" у Бундестазі і нарвалася на шквал критики
2,7 т.
"Огидне перекручування фактів": Мендель виступила на заході "АдН" у Бундестазі і нарвалася на шквал критики

Також в Москві та Тегерані повідомлялося, що сторонами велися обговорення щодо будівництва нового газопроводу між Росією та Іраном.

Іран попросив у Росії системи ППО: що дізналися медіа

Путін та Резаї. Джерело: Кремль

Що потрібно Ірану

Так чи так, Іран ще раніше уклав низку угод з Росією на постачання зброї. Джерела The Telegraph стверджують, Тегеран діє за рекомендаціями "секретного комітету іранського парламенту". У документі йдеться про "розбудову стратегічних відносин, особливо військових, з незалежними світовими державами, здатними пом'якшити тиск Америки" – Китаєм і Росією.

Рекомендації були складені ще до того, як США та Ізраїль розпочали війну проти Ірану в лютому поточного року. В документі зроблено наголос на посиленні (за допомогою зазначених країн) протиповітряної оборони Ірану, а також постачанні ракет та безпілотників.

Зброя для Ірану

Іран попросив у Росії системи ППО: що дізналися медіа

Батарея ППО С-400. Джерело: Кремль

Але "новий запит на С-400" Росія не задовольнила і навряд чи задовольнить, вважають в The Telegraph.

Справа в тому, що "зараз протиповітряна оборона Росії постійно перебуває під тиском атак українських безпілотників та ракет далекого радіусу дії, що б’ють по нафтопереробним заводам, авіабазам та іншим об'єктам". Тому "у Москви немає нічого в запасі, незалежно від бажання Тегерана мати російські батареї ППО".

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія та Іран вже розробили багаторічний план співпраці, який охоплює не лише енергетику й обхід санкцій, а й військову сферу. Зокрема, документ передбачав допомогу Москви в налагодженні виробництва в Ірані окремих деталей і компонентів для російських літаків.

Раніше Іран звернувся до Росії з проханням надати сучасні безпілотники типу "Герань" для можливого використання у війні проти США та Ізраїлю.

Схожі теми
Війна Ізраїлю і ІрануКонфлікт США та ІрануВійна на Близькому СходівійнаСпівпраця Росії та ІрануРосіяІранВолодимир ПутінВолодимир Путін
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!