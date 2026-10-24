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Іран може готувати замахи на американських чиновників – розвідка США

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read2 хв
228
Іран може готувати замахи на американських чиновників – розвідка США
Іран готує замахи на американських дипломатів та військових

Іран може готувати замахи на американських дипломатів та посадовців на Близькому Сході та поза межаси регіону. Підготовка вже досягла "просунутої стадії".

Таке застереження зробила американська розвідка, пише Аxios. Про загрози йдеться у службовій записці директора Національної розвідки США Джея Клейтона на ім'я держсекретаря США Марко Рубіо.

Іран готує замахи на американських посадовців

Іран, за даними розвідки США, "суттєво посилив"  зусилля щодо нападів на американських дипломатів та чиновників на Близькому Сході та за його межами.

"Зокрема, через різні канали ми отримали розвідувальні дані про те, що Іран суттєво посилив зусилля, спрямовані на напади на американський персонал. Смертоносні змови іранців проти США громадяни досягли просунутих стадій як на Близькому Сході, так і в деяких інших країнах", – зазначив Клейтон у службовій записці для Рубіо.

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У документі зазначено, що розвідувальна інформація про іранські плани вбивства має охопити більше американських співробітників, ніж наразі уповноважені їх отримувати.

Конкретні цілі, країни за межами Близького Сходу чи характер атак у записці не вказується, однак керівник Нацрозвідки США уточнив, що відповідні дані були передані Держдепу.

Клейтон також запропонував максимально знизити рівень секретності конфіденційної інформації, щоб Рубіо міг ширше поширювати її серед персоналу, який потенційно перебуває в зоні ризику.

Іран може готувати замахи на американських чиновників – розвідка США

Службова записка від Клейтона для Рубіо. Джерело: скриншот

Видання зазначає, що ці розвідувальні дані є однією з причин, чому Державний департамент скорочує персонал кількох американських посольств на Близькому Сході на тлі зростаючих побоювань щодо ширшого регіонального конфлікту.

Окрім того, додає Аxios, у Вашингтоні також побоюються, що підтримувані Тегераном єменські хусити можуть перейти від атак на Саудівську Аравію до ударів по інших країнах регіону.

    "Нестабільну безпекову ситуацію посилює перспектива поновлення військових операцій США та Ізраїлю проти Ірану, можливо, після проміжних виборів", – пише видання.

    Зокрема, про можливість нової ескалації заявив у п'ятницю , 23 жовтня, президент США Дональд Трамп.

    "Ми можемо провести ще одну невелику операцію "Епічна лють", або [іранці] погодяться [на угоду]... Якщо вони розумні, то просто скажуть: "Давайте перейдемо до справи", але я сумніваюся, що вони це зроблять, бо, можливо, вони не розумні", – сказав він, виступаючи на передвиборчому мітингу у Флориді.

    Як повідомляв OBOZ.UA, 22 жовтня з'явилася інформація, що США скорочують присутність військ і дипломатів на Близькому Сході.

    Зокрема, Пентагон почав скорочувати кількість військовослужбовців на базах у Йорданії, Катарі та Кувейті. У Центральному командуванні США ці переміщення називають рутинною оптимізацією боєготовності, проте джерела у ЗМІ пов’язують їх із підготовкою потенційних ударів по Ірану.

    Тим часом Держдеп оголосив режим "обов’язкового виїзду" (ordered departure) для некритичного персоналу та членів родин із посольства в Саудівській Аравії та перевів більшість диппредставництв у регіоні на статус обмеженої діяльності.

    Згодом Держдеп також  наказав скоротити кількість дипломатичного та урядового персоналу США в посольствах в Об'єднаних Арабських Еміратах, Лівані, Катарі та Йорданії. Розпорядження пов'язане з загрозою нападів хуситів та "іранських терористичних змов", через ниху регіоні залишатиметься лише необхідний персонал.

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