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Іран катастрофічно ослаб через конфлікт із США, тепер його фінансують терористи

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read2 хв
icon 1,0 т.
Іран катастрофічно ослаб через конфлікт із США, тепер його фінансують терористи
Іран катастрофічно ослаб через конфлікт із США. Джерело: Центральне командування США

Іранський режим та його силові структури зіткнулися з безпрецедентною фінансовою кризою, спричиненою економічним удушенням та військово-морською блокадою з боку США. Ситуація дійшла до того, що підтримувані Тегераном терористичні угруповання, які раніше самі залежали від іранських дотацій, тепер змушені надсилати гроші назад своїм покровителям.

Лише через блокаду Ормузької протоки іранський режим втратив близько 25 млрд доларів. Про критичний стан справ заявив командувач Центральним командуванням США (CENTCOM) адмірал Бред Купер.

Фінансовий удар по Ірану

За словами адмірала Купера, жорсткі санкції та військово-морська блокада США завдали нищівного удару по доходах Ірану. Втрати від продажу нафти обійшлися Тегерану щонайменше у 25 мільярдів доларів упущеної виручки.

Крім того, протягом останніх тижнів CENTCOM спільно з Міністерством фінансів США заблокували 350 мільйонів доларів, які Іран намагався зберігати у криптовалюті.

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Іран катастрофічно ослаб через конфлікт із США, тепер його фінансують терористи

Іран не зміг продати нафти на мільярди доларів. Джерело: Центральне командування США

У Білому домі розраховують, що колосальний економічний тиск змусить режим піти на ядерні поступки та укласти угоду, однак на даний момент Тегеран угоду не підписав.

ХАМАС і "Хезболла" рятують КВІР

Протягом багатьох років Корпус вартових ісламської революції (КВІР) виділяв мільярди доларів на фінансування терористичних угруповань по всьому Близькому Сходу. Тепер ситуація кардинально змінилася. "Хезболла", ХАМАС та шиїтські угруповання в Іраку змушені повертати гроші, щоб уберегти іранську армію від краху.

"Фінансовий тягар для іранської армії став настільки значним, що надходять повідомлення про те, що проіранські угруповання по всьому регіону затримують виплати своїм бойовикам, щоб перенаправити гроші назад до Корпусу вартових ісламської революції, який також не платить своїм військам", – заявив Купер.

Іран катастрофічно ослаб через конфлікт із США, тепер його фінансують терористи

Економіка Ірану постраждала. Джерело: Центральне командування США

Фінансовий голод торкнувся й цивільного сектору. Іранське керівництво затримує виплату зарплат, пенсій та соціальних допомог працівникам бюджетної сфери, зокрема співробітникам сил внутрішньої безпеки та самого КСІР.

Фінансовий тупик штовхає іранське керівництво на більш агресивні кроки. У CENTCOM пов’язують різке збільшення кількості нападів на торгові судна в Ормузькій протоці з "відчайдушним становищем" всередині КСІР.

Незважаючи на ескалацію, протока залишається відкритою для судноплавства. Тільки за останній тиждень через неї пройшло близько 400 суден і 100 мільйонів барелів нафти.

Дипломатична пауза

Зараз Білий дім і катарські посередники очікують відповіді Ірану на американську контрпропозицію щодо припинення бойових дій. У Тегерані все ще тривають внутрішні дискусії.

Регіональні посередники вже провели переговори з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі, закликавши його не зволікати з відповіддю і не чекати результатів американських виборів. Посередники попередили іранську сторону, що немає жодних гарантій, що після виборів Вашингтон стане більш поступливим. Навпаки, позиція США може стати ще жорсткішою.

Іран катастрофічно ослаб через конфлікт із США, тепер його фінансують терористи

Економічні втрати Ірану. Джерело: Центральне командування США

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові не завдаватимуть нових ударів по Ірану до проміжних виборів 3 листопада. За його словами, Вашингтон веде продуктивні переговори з Тегераном, при цьому морська блокада іранських портів залишається в силі.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що президент США Дональд Трамп заявив, що не вірить у допомогу Китаю та Росії Ірану у війні. Він припустив, що якщо Москва й Пекін і надають Тегерану підтримку, то на дуже низькому рівні.

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