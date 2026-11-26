Іран 26 листопада запустив дрони-камікадзе по Кувейту. Чотири особи отримали поранення внаслідок падіння уламків; згодом двоє з них – громадяни Італії, які працювали на німецький оборонний концерн Rheinmetall, – померли.

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Як передає Euronews, у четвер вдень через повідомлення про закриття повітряного простору Кувейту низка міжнародних рейсів була змушена перебудовувати свої маршрути. Йшлося, зокрема, про пасажирські літаки, які перетинали Ірак у напрямку Перської затоки.

Обмеження торкнулися ключового повітряного коридору між Європою, регіоном Перської затоки та Азією.

Пізніше в Кувейті спрацювала ППО та пролунали вибухи. Представники кувейтської армії проінформували про обстріл "кількома безпілотниками" і підтвердили матеріальну шкоду (але не уточнили, що саме та як сильно пошкоджено).

"Іранська агресія була спрямована проти життєво важливого об'єкта. Уламки поранили чотирьох людей", – йдеться в заяві міністерства оборони країни. Потерпілих було шпиталізовано.

Відомо, що це двоє громадян Італії, один громадянин Кувейту та ще один – Пакистану.

Міністерство закордонних справ Італії уточнило, що обидва італійці внаслідок важких поранень померли у лікарні.

Що відомо про загиблих

Очільник МЗС Італії Антоніо Таяні повідомив: "Сьогодні близько 14:00 (за місцевим часом. – Ред.) дрони атакували військові об'єкти протиповітряної оборони в Кувейті. Стався потужний вибух, і, на жаль, обидва наші співгромадяни загинули; пакистанець і кувейтець отримали поранення. Наше посольство та кризовий центр щохвилини стежать за ситуацією. Від імені уряду я висловлюю співчуття родинам жертв".

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Як передає Corriere della Sera, міністр вказав на Іран як на винуватця нападу. "Ми поскаржимося в іранському посольстві щодо того, що сталося", – сказав Таяні, підкресливши, що удар було нанесено безпілотником, виготовленим в Ісламській Республіці.

За даними ЗМІ, жертвами є 65-річний Антоніо Саккоччо з Формії та 36-річний Емануеле Ло Руссо з Риму, технічні працівники Rheinmetall. Вони отримали смертельні травми внаслідок обстрілу комплексів ППО Skyguard-Sparrow.

Ісламська Республіка Іран заперечує обстріл

В Тегерані стверджують, що збройні сили країни начебто не проводили жодних військових чи наступальних операцій у регіоні, передає Anadolu Ajansı.

Головні історії дня

Старший речник Збройних сил Ірану Абольфазл Шекарчі "категорично та повністю" відкинув повідомлення про іранську атаку на Кувейт. Він пов'язав це з "історією ворожих дій" ізраїльських та американських військ, звинувативши їх у причетності до операцій під чужим прапором.

"Звинувачення (Ірану. – Ред.) розглядалися як привід для продовження ворожої діяльності й зусиль, спрямованих на посилення нестабільності в регіоні", – заявив Шекарчі.

Як писав OBOZ.UA, нещодавно президент США Дональд Трамп допускав, що віддасть наказ відновити військову операцію проти Ірану після Нового року, якщо країни не зможуть домовитися. Він назвав переговори з Тегераном безглуздими та звинуватив іранську сторону в затягуванні дипломатичного процесу.