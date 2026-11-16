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Індійський офіцер передав секретні військові плани Пакистану в обмін на хтивки: як його викрили

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read2 хв
417
Індійський офіцер передав секретні військові плани Пакистану в обмін на хтивки: як його викрили
В Індії офіцер передав секретні плани Пакистану. Джерело: Ілюстрація згенерована ШІ

Індійський офіцер ВПС передавав пакистанській розвідці секретну інформацію про військові плани країни, можливості авіабази в Леху та використання безпілотників. За даними слідства, натомість він отримував від жінки, яка працювала на пакистанську спецслужбу, інтимні фотографії. 

Подробиці справи містяться в обвинувальному акті, який підрозділ контррозвідки Спеціального відділу поліції Делі передав до суду Патіала-Гаус. Про це пише індійське видання The Times of India. Документ також містить інформацію про спробу пакистанської розвідки отримати доступ до пристроїв інших індійських військових за допомогою шкідливого програмного забезпечення.

Офіцера заарештували 30 травня 2026 року.

Секрети в обмін

За матеріалами розслідування, офіцер мав доступ до конфіденційних відомостей про військові плани Повітряних сил Індії. Зокрема, він передавав інформацію про авіабазу в Леху, її можливості та особливості експлуатації.

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Слідчі встановили, що військовий підтримував контакт із жінкою з 12 січня до 1 квітня 2026 року. Спілкування відбувалося через WhatsApp. Попри те, що співрозмовниця перебувала в Пакистані, вона користувалася індійською SIM-карткою, оформленою в штаті Гуджарат.

За версією слідства, пакистанський куратор намагався розширити доступ до секретної військової інформації. Для цього він надіслав офіцеру шкідливе програмне забезпечення та доручив встановити його на мобільні телефони й ноутбуки підлеглих.

Таким чином розвідка могла отримати дані не лише з пристроїв самого військового, а й з техніки інших співробітників Повітряних сил Індії.

Офіцер очолював секретний підрозділ індійських ВПС. За даними поліції, він також розкрив інформацію про можливості індійської армії у сфері ведення бойових дій із застосуванням безпілотників та про військовослужбовців, залучених до цих операцій.

Як викрили офіцера

Підозри щодо військового виникли після того, як співробітники служби безпеки виявили в нього на робочому місці на Рейс-Корс несанкціонований iPhone. З огляду на специфіку його служби офіцер не мав права користуватися таким пристроєм.

Під час перевірки телефона правоохоронці нібито знайшли листування з пакистанською розвідницею та докази передавання секретних відомостей.

У повідомленнях офіцер, зокрема, розповідав, що авіабазу в Леху використовують лише час від часу, а не на постійній основі. Також він повідомляв, що звідти можуть злітати всі типи військових літаків.

Поліція звинувачує військового в передачі секретної оборонної інформації іноземному розвідувальному агенту та створенні загрози національній безпеці Індії.

Йому висунули обвинувачення за Законом про державну таємницю Індії та іншими відповідними положеннями законодавства.

Водночас справа ще очікує на прийняття обвинувального акта судом. Правоохоронці також поки не отримали необхідного дозволу компетентного органу на притягнення офіцера до кримінальної відповідальності.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Зеленський зустрівся з главою МЗС Індії, яка продовжує купувати російську нафту.

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