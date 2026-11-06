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Індія успішно випробувала власну квазібалістичну ракету: що відомо. Відео

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 хв
768
Індія успішно випробувала власну квазібалістичну ракету: що відомо. Відео
За результатами випробувань усі поставлені цілі були досягнуті

Індія успішно провела льотні випробування власної квазібалістичної ракети Pralay. Запуск відбувся біля узбережжя штату Одіша в межах оцінювальних тестів за участю замовника.

За результатами випробувань усі поставлені цілі були досягнуті. Про це повідомив міністр оборони Індії Раджнатх Сингх у своєму дописі в соцмережі X (Twitter).

Як пройшли випробування ракети Pralay

За словами Раджнатха Сингха, льотні випробування ракети індійського виробництва відбулися успішно. Результати підтвердили дані, отримані за допомогою різноманітних вимірювальних засобів на полігоні.

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Міністр оборони Індії назвав запуск важливим кроком у зміцненні власного оборонного потенціалу країни.

Які характеристики має ракета Pralay

Pralay – це твердопаливна ракета класу "земля – земля" із заявленою дальністю польоту від 150 до 500 кілометрів.

Вона оснащена твердопаливним ракетним двигуном, сучасною системою навігації та інтегрованою бортовою електронікою.

Індія успішно випробувала власну квазібалістичну ракету: що відомо. Відео

Індія успішно випробувала власну квазібалістичну ракету. Джерело: x.com/rajnathsingh

Чим особливі квазібалістичні ракети

Характерною особливістю квазібалістичних ракет є здатність рухатися за нижчою траєкторією, ніж звичайні балістичні ракети. Крім того, вони можуть виконувати маневри під час польоту.

Такі особливості ускладнюють виявлення та перехоплення ракет системами протиракетної оборони.

Індія успішно випробувала власну квазібалістичну ракету: що відомо. Відео

Індія успішно випробувала власну квазібалістичну ракету. Джерело: Скриншот

Як повідомляв OBOZ.UA, на виставці Euronaval 2026 французька компанія ArianeGroup представила концепцію протикорабельної балістичної ракети, створеної на основі наземного комплексу B-STRIKE 1000. Її морська версія матиме заявлену дальність близько 1000 км і буде призначена для ураження як надводних кораблів, так і наземних об'єктів.

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