"І так стається щоразу": Венс назвав Путіна дрібним диктатором, через істерику якого зросли ціни на газ і бензин. Відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиУкраїнці в Дії можуть оформити допомогу на 300 тис. грнУкраїнці в Дії можуть оформити допомогу на 300 тис. грн: які правилаЯк вибрати "екофлоу"Українці, які живуть у квартирах, можуть купити заміну генератора: що таке EcoFlow і скільки коштуєБуде 10 днів на перезавантаження: Кабмін опублікував постанову щодо змін у бронюванні від мобілізаціїБуде 10 днів на перезавантаження: Кабмін опублікував постанову щодо змін у бронюванні від мобілізаціїСкільки коштує купити 1-кімнатну квартиру в Україні у жовтні 2026 рокуСтарі ціни більше не діють: скільки коштує купити 1-кімнатну квартиру в Україні у жовтні 2026 рокуГрафіки відключення світла 27 жовтняВідключення світла 27 жовтня: українцям надали графіки на завтраУкраїнцям розповіли, скільки можна заробити на депозитахГрошей стане більше: українцям розповіли, скільки можна заробити на депозитахШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріПереможці виборів у Сербії хочуть припинити експорт зброї, яка потрапляє до України: перші заяви "Студентського списку"Переможці виборів у Сербії хочуть припинити експорт зброї, яка потрапляє до України: перші заяви "Студентського списку""Прийняли як рідних": окупанти, яких витягли з труби на Куп'янщині, розповіли про умови перебування в українському полоні. Відео"Прийняли як рідних": окупанти, яких витягли з труби на Куп'янщині, розповіли про умови перебування в українському полоні. Відео

"І так стається щоразу": Венс назвав Путіна дрібним диктатором, через істерику якого зросли ціни на газ і бензин. Відео

Надія ДанищукНадія Данищук
Time to read1 хв
438
"І так стається щоразу": Венс назвав Путіна дрібним диктатором, через істерику якого зросли ціни на газ і бензин. Відео
Венс різко висловився про Путіна. Джерело: Getty Images

Віцепрезидент США Джей Ді Венс пов’язав зростання цін на пальне та найвищий за останні 50 років рівень інфляції у США зі спалахами агресії у світі. Зокрема він звинуватив у цьому очільника РФ Володимира Путіна, назвавши його "дрібним диктатором", який вирішив влаштувати істерику.

Про це Венс заявив під час промови 26 жовтня в Монтані. Він наголосив, що після російського вторгнення у 2022 році ціни на газ у США різко зросли, причому їхній рівень тоді був значно вищим, ніж нині.

Найбільша  за 50 років інфляція у США

Венс визнав, що США пережили найбільшу за 50 років інфляцію, однак закликав враховувати зовнішні чинники, які впливали на ціни, зокрема російське вторгнення в Україну.

Читайте також
Катя ПомазанКатя Помазан
4,4 т.
На Європу чекає аномальна зима? Синоптики дали прогноз і попередили про "удар" Ель-Ніньйо
4,4 т.
На Європу чекає аномальна зима? Синоптики дали прогноз і попередили про "удар" Ель-Ніньйо
Катя ПомазанКатя Помазан
3,5 т.
США готові розгорнути масштабну операцію проти Ірану впродовж 96 годин після наказу Трампа – CNN
3,5 т.
США готові розгорнути масштабну операцію проти Ірану впродовж 96 годин після наказу Трампа – CNN
Надія ДанищукНадія Данищук
2,9 т.
"Хотів посіяти терор у країні": хто такий Юсеф Сіхер, якого затримали за організацію масових протестів з погромами в Італії
2,9 т.
"Хотів посіяти терор у країні": хто такий Юсеф Сіхер, якого затримали за організацію масових протестів з погромами в Італії

"Найбільша інфляція за 50 років у нашій країні, я розумію це. Я згоден з цим. Але пам’ятайте, 2022-го – і ми говоримо зараз тільки про ціни на газ – 2022-го Росія вторглася в Україну, і ціни на газ злетіли догори. Вони злетіли, до речі, набагато вищі, ніж сьогодні.", – сказав віцепрезидент США.

І так стається щоразу

За його словами, це не перший випадок, коли політичні та геополітичні потрясіння спричиняли різкі коливання цін на паливо.

Венс зауважив, що аналогічні стрибки спостерігалися в історії країни й раніше, назвавши 1979, 2001 та 2007 роки, вочевидь маючи на увазі Ісламську революцію в Ірані, теракти у США та найкривавіший рік війни в Іраку.

"Вони злетіли 1979-го, вони злетіли 2001-го, вони злетіли 2007-го. Вони злітають щоразу, коли якийсь дрібний диктатор вирішує влаштувати істерику", – заявив Венс.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україна не повинна вступати до НАТО. Він також закликав українську владу відмовитися від атак на російські НПЗ.

Схожі теми
Війна в Україніавтомобільне пальнеціни на відпочинокінфляціяДжей Ді ВенсДжей Ді ВенсВолодимир ПутінВолодимир Путін
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!