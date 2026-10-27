"І так стається щоразу": Венс назвав Путіна дрібним диктатором, через істерику якого зросли ціни на газ і бензин. Відео

Віцепрезидент США Джей Ді Венс пов’язав зростання цін на пальне та найвищий за останні 50 років рівень інфляції у США зі спалахами агресії у світі. Зокрема він звинуватив у цьому очільника РФ Володимира Путіна, назвавши його "дрібним диктатором", який вирішив влаштувати істерику.

Відео дня

Про це Венс заявив під час промови 26 жовтня в Монтані. Він наголосив, що після російського вторгнення у 2022 році ціни на газ у США різко зросли, причому їхній рівень тоді був значно вищим, ніж нині.

Найбільша за 50 років інфляція у США

Венс визнав, що США пережили найбільшу за 50 років інфляцію, однак закликав враховувати зовнішні чинники, які впливали на ціни, зокрема російське вторгнення в Україну.

"Найбільша інфляція за 50 років у нашій країні, я розумію це. Я згоден з цим. Але пам’ятайте, 2022-го – і ми говоримо зараз тільки про ціни на газ – 2022-го Росія вторглася в Україну, і ціни на газ злетіли догори. Вони злетіли, до речі, набагато вищі, ніж сьогодні.", – сказав віцепрезидент США.

РЕКЛАМА

І так стається щоразу

За його словами, це не перший випадок, коли політичні та геополітичні потрясіння спричиняли різкі коливання цін на паливо.

Венс зауважив, що аналогічні стрибки спостерігалися в історії країни й раніше, назвавши 1979, 2001 та 2007 роки, вочевидь маючи на увазі Ісламську революцію в Ірані, теракти у США та найкривавіший рік війни в Іраку.

"Вони злетіли 1979-го, вони злетіли 2001-го, вони злетіли 2007-го. Вони злітають щоразу, коли якийсь дрібний диктатор вирішує влаштувати істерику", – заявив Венс.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україна не повинна вступати до НАТО. Він також закликав українську владу відмовитися від атак на російські НПЗ.