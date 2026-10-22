Я ніколи не думав, що доживу до часів, коли президент Сполучених Штатів Америки фактично виправдовуватиме російського диктатора, поки той бомбардує мирні міста, знищує електростанції та вбиває людей у центрі Європи, а винним у продовженні війни називатиме президента країни, яка захищається від агресії.

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Але Дональд Трамп примудрився зробити навіть це.

19 жовтня він заявив журналістам, що Росія, мовляв, поводиться цілком нормально щодо України і нічого особливого останнім часом не робить. А потім повторив свою улюблену тезу, що Америка дуже багато дала Україні, натомість нічого не отримала.

Я пропоную подивитися на прикріплений графік Кільського інституту світової економіки, тому що він розповідає про американську політику останніх двадцяти місяців значно більше, ніж усі промови Трампа разом узяті.

З січня 2025-го до серпня 2026 року Німеччина виділила Україні 14,82 мільярда євро нової двосторонньої державної допомоги, Велика Британія 9,3 мільярда, Норвегія 7,29 мільярда, Канада 6,54 мільярда, а Швеція 6,43 мільярда євро.

Сполучені Штати за той самий період виділили 480 мільйонів євро.

Ще раз, щоб ми правильно розуміли масштаб американської щедрості за другого президентства Трампа: маленька Норвегія виділила Україні приблизно у п'ятнадцять разів більше нової допомоги, ніж найбагатша держава світу.

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Зрозуміло, що йдеться саме про нові двосторонні урядові асигнування, а не про всю американську допомогу з початку повномасштабного вторгнення, коли США справді були одним із головних наших союзників. Проте саме це порівняння найкраще показує, що відбулося після повернення Трампа до Білого дому.

І тепер людина, яка практично припинила виділяти нові американські кошти на підтримку України, розповідає світові, що ми їй щось винні.

Але гроші тут навіть не найстрашніше.

За повідомленням The Washington Post від 19 жовтня, адміністрація Трампа затримує погодження передачі Україні ракет-перехоплювачів Patriot, які європейські держави готові надати з власних запасів. Формальної відмови немає, але немає і необхідного дозволу американської сторони.

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Тобто європейці готові допомагати, ракети існують, українські міста щодня перебувають під загрозою російських балістичних ударів, але для їх передачі потрібен підпис американського чиновника, який чомусь не поспішає його ставити.

Паралельно з'являються повідомлення про погрози обмежити передачу розвідувальної інформації та про проблеми із супутниковим зв'язком, критично важливим для української оборони, хоча американська адміністрація заперечує зміну своєї політики.

І все це відбувається на тлі спроб Трампа домовитися з Путіним про постачання російського дизельного пального та послаблення санкцій, які мали б позбавляти Кремль ресурсів для продовження війни.

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Тепер найцікавіше.

Поки Трамп називає поведінку Росії нормальною, американські медіа з посиланням на джерела в розвідці повідомляють, що Москва передавала Ірану інформацію про розташування американських військових об'єктів, кораблів та літаків на Близькому Сході. Тобто допомагала країні, яка воює проти Сполучених Штатів і створює безпосередню загрозу життю американських військовослужбовців.

Спробуйте уявити, що сказали б республіканці, якби президентом був демократ, який одночасно виправдовував би диктатора, пов'язаного з допомогою ворогу американської армії, та перешкоджав передачі оборонної зброї країні, яка протистоїть цьому диктатору.

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Думаю, розмови про державну зраду лунали б із кожного телевізора.

Але коли це робить Трамп, значна частина його політичного оточення воліє нічого не помічати.

І тут ми підходимо до питання, яке особисто мене цікавить найбільше: чому президент країни, яка десятиліттями вважала себе захисником свободи та демократії, відчуває таку очевидну політичну симпатію до людини, котра побудувала свою владу на репресіях, корупції та насильстві?

Зеленський нещодавно сказав в інтерв'ю Financial Times річ, із якою мені важко не погодитися: Трамп захоплюється автократами та надзвичайно багатими людьми, оскільки сприймає здатність десятиліттями утримувати владу як ознаку особистої сили.

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І я думаю, що тут український президент влучив у саму суть.

Для Трампа Путін не стільки ворог американської демократії, скільки представник тієї моделі влади, яку він сам, схоже, вважає ідеальною. Без незалежних судів, без сильної опозиції, без постійної необхідності відповідати на незручні запитання журналістів, зате з величезними статками, персональною відданістю оточення та практично необмеженими можливостями.

Тому його ставлення до Зеленського я пояснюю не лише політичними розбіжностями, а й глибоким несприйняттям самої ідеї, що керівник значно слабшої держави може відмовитися капітулювати перед сильнішим, залишитися у своїй столиці під час вторгнення і продовжувати боротьбу, навіть коли на нього тисне президент США.

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Зеленського можна і потрібно критикувати за його внутрішню політику, кадрові рішення та помилки, але його відмова здати країну у 2022 році залишиться історичним фактом, незалежно від того, подобається це Трампу чи ні.

Є ще одна обставина, яку, на мою думку, не варто ігнорувати.

У Сполучених Штатах наближаються проміжні вибори до Конгресу, позиції Трампа слабшають, а його політичні рішення викликають дедалі більше критики навіть серед республіканців. І цілком можливо, що саме відчуття втрати політичного контролю змушує його дедалі відвертіше демонструвати те, що раніше він намагався прикривати розмовами про миротворчість.

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Американський економіст, нобелівський лауреат Пол Кругман назвав свою останню колонку "The Traitor in Chief", що можна перекласти як "Головнокомандувач зради", і сформулював там дуже неприємну для американського суспільства думку: Трамп та його політичні союзники зраджують самі цінності, на яких будувалася Америка.

Я б сформулював дещо інакше, тому що не вважаю справедливим ототожнювати Трампа з усіма Сполученими Штатами.

Америка значно більша за будь-якого президента, і там залишаються мільйони людей, для яких свобода, верховенство права та відповідальність перед союзниками не перетворилися на порожні слова.

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Але саме тому нинішня ситуація настільки небезпечна.

Проблема вже давно не в тому, що Трамп не хоче допомагати Україні, а в тому, що його адміністрація дедалі частіше ухвалює рішення, об'єктивно вигідні державі-агресору, навіть коли це суперечить інтересам самої Америки.

І коли президент США називає Росію майже зразковим учасником переговорів, поки російські ракети летять на українські будинки, це вже не дипломатична ексцентричність і не чергова невдала фраза для телекамер.

Це свідомий політичний вибір, за наслідки якого колись доведеться відповідати.

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Мене вже давно не дивує Путін, бо від нього я не очікую нічого, крім насильства та брехні, але мене досі дивує, наскільки легко людина, яка обіцяла зробити Америку великою знову, може руйнувати довіру до всього, що колись робило її справді великою.

І найбільша іронія полягає в тому, що Путіну навіть не довелося перемагати Америку, аби побачити, як її власний президент допомагає йому послаблювати західний світ.

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