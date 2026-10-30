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Головнокомандувач НАТО в Європі запевнив, що затримок із постачанням ракет для Patriot до Києва немає

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read2 хв
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Головнокомандувач НАТО в Європі запевнив, що затримок із постачанням ракет для Patriot до Києва немає
Гринкевич запевняє, що затримок із постачанням боєприпасів для Patriot немає. Джерело: Wikipedia, колаж OBOZ.UA

Сполучені Штати Америки продовжують постачати Україні ракети для систем протиповітряної оборони Patriot та інше озброєння, що входить до пакетів допомоги, оплачених європейськими союзниками в рамках ініціативи PURL. Затримок із постачанням боєприпасів для Patriot наразі немає.

Принаймні, в цьому запевняє головнокомандувач НАТО в Європі, генерал Алексус Гринкевич. За його словами все, що раніше було включено до останнього пакету PURL, "не було затримано".

Що каже генерал НАТО

"Усе було доставлено. Насправді ми отримали поставку лише протягом останнього тижня. Я не буду вдаватися в інформацію про кількість чи типи ракет, але поставки тривають", – запевнив Алексус Гринкевич.

Він наголосив, що "ніщо з того, що було включено до пакету PURL, що було оплачено європейськими союзниками, не було затримано". Йдеться про програму закупівлі американської зброї під керівництвом НАТО, що фінансується іншими членами військового альянсу.

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"Кожен окремий запит на передачу озброєння третій стороні, поданий уряду США, був схвалений. Ми продовжуємо наполегливо працювати над наповненням всіх майбутніх пакетів допомоги. Ми докладаємо до цього значних зусиль", – додав командувач НАТО в Європі.

Що передувало

Коментар генерала НАТО є відповіддю на побоювання союзників, які стверджували, що не знають, чи отримає Україна боєприпаси для Patriot та коли саме вони можуть надійти. Йшлося про припущення, що поточне керівництво США до проміжних виборів в своїй країні не схвалить продаж Києву "додаткових" боєприпасів за програмою PURL.

Так, колишній посол США в НАТО Курт Волкер припустив, що затримка з постачанням ракет для ППО пов’язана з бажанням Вашингтона зберегти запаси озброєння на випадок відновлення масштабних бойових дій проти Ірану.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у 2026 році Україна отримує на місяць в середньому лише 12 ракет для систем Patriot. Український президент під час зустрічі з Трампом у Нью-Йорку просив затвердити додатковий пакет ракет на зимовий період

Нагадаємо: колишній президент США Барак Обама розкритикував політику адміністрації Трампа щодо України. Він заявив, що наразі Білий дім відштовхує ключових союзників і водночас "схиляє коліна перед Путіним", зраджуючи українців, які борються за свободу та демократію.

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