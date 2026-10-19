Глобальне потепління прискорилося вдвічі: вчені пояснили, чим це загрожує

Темпи глобального потепління у 2011–2025 роках виявилися вдвічі вищими, ніж у середньому за період із 1971 до 2025 року. Якщо нинішня тенденція збережеться, температура планети може перевищити встановлений Паризькою угодою поріг у 1,5 °C вже до 2028 року.

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Такого висновку дійшли дослідники Ціньцзянь Цзінь і Бін Пу з Університету Канзасу. Результати їхнього дослідження опублікували в журналі Nature.

Наскільки прискорилося глобальне потепління

Дослідники проаналізували останні дані спостережень за температурою до 2025 року та виявили статистично значуще прискорення глобального потепління.

У період із 2011 до 2025 року температура підвищувалася в середньому на 0,4 °C за десятиліття. Для порівняння, за весь період із 1971 до 2025 року темпи потепління становили близько 0,2 °C за десятиліття.

Середній показник ансамблю з 26 кліматичних моделей виявився нижчим за фактичні темпи потепління. Моделі прогнозували зростання температури на 0,29 °C за десятиліття, тоді як спостереження за останні 15 років свідчать про підвищення на 0,4 °C.

За результатами дослідження, якщо прискорене потепління триватиме, поріг у 1,5 °C може бути перевищений до 2028 року – майже на десятиліття раніше, ніж передбачали попередні оцінки.

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Чому позначка у 1,5 °C має значення

Уперше середньорічна глобальна температура перевищила доіндустріальний рівень на 1,5 °C у 2024 році. Однак один рік із таким показником не означає остаточного порушення довгострокової мети Паризької угоди, оскільки її оцінюють на основі кліматичних змін протягом тривалого періоду.

Міжнародну угоду ухвалили у 2015 році. Вона передбачає стримування глобального потепління значно нижче 2 °C із додатковими зусиллями для обмеження зростання температури до 1,5 °C.

Навіть невелике перевищення цього рівня може посилити наслідки кліматичних змін. За оцінками вчених, у разі потепління на 2 °C світ ризикує втратити понад 99% коралових рифів. Також зростатимуть загрози для здоров’я людей, водопостачання та продовольчої безпеки.

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У яких регіонах потепління прискорилося найбільше

Регіональний аналіз показав, що прискорення глобального потепління значною мірою пов’язане з посиленням нагрівання у Східній Азії та Північному Тихому океані, середніх широтах Євразії, а також у Південно-Атлантичному й Антарктичному регіонах.

Водночас середні показники кліматичних моделей не відображають усього масштабу прискорення, зафіксованого спостереженнями. Це створює додаткову невизначеність щодо того, коли саме буде остаточно перевищено поріг, визначений Паризькою угодою.

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Чому важливо скорочувати викиди парникових газів

Керівник кліматичного підрозділу Програми ООН з навколишнього середовища Мартін Краузе наголосив на необхідності зберігати мету обмеження потепління до 1,5 °C, навіть якщо її досягнення стає дедалі складнішим.

Масштаб майбутньої шкоди залежатиме від того, наскільки сильно нагріється планета та як довго температура залишатиметься вище встановленої межі.

Дослідники наголошують, що для обмеження потепління залишається дедалі менше часу. Швидке та суттєве скорочення викидів парникових газів допоможе зменшити кліматичні ризики та зберегти можливість подальшого охолодження планети.

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