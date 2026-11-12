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HIMARS втрачає позиції: що відомо про РСЗВ MARS, якою зацікавилася Словенія

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
1,1 т.
HIMARS втрачає позиції: що відомо про РСЗВ MARS, якою зацікавилася Словенія
Випробувальний пуск 122-мм навчальної ракети з реактивної системи залпового вогню MARS 3 (EuroPULS). Джерело: KNDS Deutchland

З огляду на довгі черги та експортні обмеження щодо американських реактивних систем залпового вогню HIMARS, європейські країни дедалі активніше шукають їм альтернативи. Однією з таких розробок є німецька MARS 3 (EuroPULS), закупівлею якої, ймовірно, зацікавилася Словенія.

Про це повідомляє німецьке видання Hartpunkt, аналізуючи заяви міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса після зустрічі зі словенським колегою. За словами німецького урядовця, держави мають значні перспективи для співпраці в оборонній сфері, зокрема щодо артилерійських систем, протитанкових мін і безпілотників.

Чому Словенія зацікавилася MARS 3

Припущення про можливу закупівлю саме цих реактивних систем пов'язане з попередніми оборонними контрактами Словенії. Влітку 2025 року країна замовила французькі 155-мм самохідні артилерійські установки CAESAR. Тепер, імовірно, Любляна розглядає можливість посилення свого арсеналу високоточними РСЗВ.

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Додатковим аргументом є попередній досвід співпраці з Німеччиною. У 2024 та 2025 роках Словенія закуповувала зенітні ракетні комплекси IRIS-T SLM через контракт, укладений Бундесвером із німецькою компанією Diehl Defence. Такий механізм може бути використаний і для придбання іншого озброєння.

HIMARS втрачає позиції: що відомо про РСЗВ MARS, якою зацікавилася Словенія

РСЗВ MARS 3. Джерело: Lars Hoffmann/Hartpunkt

Що відомо про німецький аналог HIMARS

MARS 3 – німецьке позначення EuroPULS, європейської версії ізраїльської високоточної реактивної системи залпового вогню PULS. Вона поступово стає одним із конкурентів американської M142 HIMARS на європейському ринку. Ще однією альтернативою є південнокорейська K239 Chunmoo, яка також привертає увагу потенційних покупців у Європі.

Німецька компанія KNDS Deutschland працює над повною локалізацією виробництва PULS у Німеччині із залученням місцевих підприємств. Зокрема, Diehl Defence розробляє нові боєприпаси для системи. Крім того, MARS 3 отримала можливість застосовувати протикорабельні ракети NSM.

HIMARS втрачає позиції: що відомо про РСЗВ MARS, якою зацікавилася Словенія

РСЗВ MARS 3 (EuroPULS). Джерело: KNDS Deutchland

Хто вже замовив MARS 3

Німеччина уклала рамкову угоду, яка передбачає закупівлю до 300 таких систем. Із цієї кількості 150 комплексів призначені для Бундесверу, а решта можуть бути поставлені іноземним замовникам.

Серед потенційних покупців уже є Болгарія, яка також планує придбати MARS 3. Якщо інтерес Словенії переросте в конкретний контракт, вона може стати ще одним учасником цієї програми.

Водночас системи PULS уже перебувають на озброєнні Нідерландів, Данії та Сербії. Греція також очікує постачання цих комплексів.

HIMARS втрачає позиції: що відомо про РСЗВ MARS, якою зацікавилася Словенія

Пуск протикорабельної ракети NSM із реактивної системи залпового вогню MARS 3 (EuroPULS). Джерело: KNDS Deutchland

Нагадаємо, Норвегія обрала південнокорейську РСЗВ K239 Chunmoo замість американської M142 HIMARS. Вирішальними аргументами стали дальність ураження до 500 км та можливість швидкого постачання комплексів.

Як писав OBOZ.UA, США продовжують модернізувати свої реактивні системи залпового вогню. Зокрема, американські фахівці випробували нову ракету для HIMARS, яка має розширити бойові можливості комплексу.

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ОзброєнняРСЗВСловеніяНімеччинаHimars
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