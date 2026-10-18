Дивно і навіть дещо несподівано, що світові ЗМІ почали обговорювати рішення авторитарного президента невеликої кавказької країни — Азербайджану — щодо носіння хіджабу.

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Населення цієї країни становить усього близько 10 мільйонів осіб. Якщо виходити з приблизних підрахунків, що половина населення, тобто 5 мільйонів осіб, – це жінки, і припустити, що лише 5% з них носять хіджаб, то на перший погляд може здатися, що йдеться лише про 250 тисяч жінок і дівчат.

Однак рішення, спрямоване на витіснення хіджабу, викликало серйозний суспільний резонанс як у Азербайджані, так і за його межами.

Азербайджанський вчений-конфліктолог Аріф Юнус Алієв вважає, що напруженість навколо хіджабу є наслідком геополітичних інтриг. До його оцінки я повернуся трохи пізніше.

Що стосується внутрішньополітичної ситуації, то режим Алієва й без того протягом десятиліть послідовно посилює заборони в найрізноманітніших сферах суспільного життя.

Обмеження політичних свобод в Азербайджані відбулося не за один день. Цей процес здійснювався поступово, протягом багатьох років. Спочатку посилився тиск на опозиційних активістів та критично налаштованих громадян, потім діяльність організацій громадянського суспільства була фактично паралізована фінансовими та реєстраційними бар’єрами, а незалежні ЗМІ зазнали переслідувань, арештів та примусового закриття.

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Починаючи з 2013 року, посилення правил реєстрації неурядових організацій, отримання іноземних грантів та подання фінансової звітності суттєво ускладнило діяльність багатьох громадських об’єднань.

У 2014 році розслідування щодо міжнародних донорів та місцевих НУО, заморожування банківських рахунків та переслідування активістів завдали важкого удару по незалежному громадянському суспільству. Низка організацій була змушена припинити діяльність, а деякі їхні представники — покинути країну.

Активісти опозиційних партій зіткнулися з арештами та тиском, можливості проведення мирних зібрань були різко обмежені. Єдиний опозиційний лідер, який так і не погодився капітулювати перед режимом, був ув’язнений за сфабрикованими звинуваченнями.

Головні історії дня

Проти незалежних журналістів порушувалися кримінальні справи, у редакціях проводилися обшуки. Закон "Про медіа" 2021 року та подальші обмеження ще більше звузили простір для діяльності засобів масової інформації.

Арешти, пов’язані з редакціями Abzas Media та Toplum TV у 2023–2024 роках, стали черговим етапом цієї політики.

Таким чином, політична конкуренція, незалежний громадський контроль та вільне інформаційне середовище поступово слабшали, аж поки їх практично не знищено.

Але й цього виявилося недостатньо: система заборон почала проникати в найглибші шари повсякденного життя суспільства.

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Обмеження через COVID-19: від тимчасових заходів до нескінченної ізоляції

У 2020 році у зв’язку з пандемією COVID-19 в Азербайджані було введено особливий карантинний режим. Обмежувалося пересування громадян, діяла система дозволів за допомогою SMS, за порушення карантинних правил передбачалися штрафи.

На початковому етапі пандемії ці заходи пояснювалися необхідністю захисту громадського здоров’я. Однак обмеження, введені під приводом боротьби з COVID-19, настільки припали до душі Ільхаму Алієву, що багато з них продовжують діяти навіть після завершення пандемії.

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Протягом останніх трьох-чотирьох років штрафи та адміністративні обмеження, як і раніше, застосовуються в різних сферах повсякденного життя.

За порушення встановлених правил у громадських місцях, транспорті та під час проведення масових заходів громадян штрафують на значні суми, а в окремих випадках щодо них складаються адміністративні протоколи.

Така практика створює враження, що механізми контролю, які сформувалися в період пандемії, були свідомо збережені й у наступні роки.

Штрафи перетворилися з інструменту забезпечення дотримання санітарних вимог на засіб примусу до дотримання різноманітних обмежень, що регулюють пересування людей та їхню поведінку в громадському просторі.

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Особливо показовою стала ситуація із закриттям сухопутних кордонів.

Обмеження на пасажирський перетин сухопутних кордонів Азербайджану продовжують діяти. Станом на жовтень 2026 року вільний в’їзд і виїзд через сухопутні прикордонні переходи так і не було відновлено.

Термін дії особливого карантинного режиму продовжено до 2 січня 2027 року. І, найімовірніше, його буде продовжено знову.

Адже режим Алієва перетворив санкції проти власних громадян на своєрідну патологічну практику, поширивши жорстку систему заборон і штрафів практично на всі сфери життя.

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Більшість людей сприймає те, що відбувається навколо хіджабу, як продовження саме цієї політики.

Однак…

Азербайджан — світське суспільство: у чому причини можливої радикалізації?

Азербайджанське суспільство загалом має світський характер. При цьому ризик релігійної радикалізації та екстремізму може зростати саме внаслідок посилення обмежень соціальних і політичних прав до масштабів, характерних для диктатури.

Безвихідь здатна породити в людині відчуття, що єдині двері, за якими ще зберігається надія, — це двері до Бога.

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Світський характер азербайджанського суспільства очевидний.

Хоча приблизно 96 % населення вважають себе мусульманами, цей показник відображає насамперед релігійну приналежність, а не ступінь релігійності.

Традиції світської освіти, що сформувалися ще в XIX столітті й збереглися в радянський період, переважання світських норм у повсякденному житті та обмежена роль релігії в політиці підтверджують цей факт.

Стаття 18 Конституції Азербайджану також закріплює відокремлення релігії від держави, рівність релігій перед законом та світський характер державної системи освіти.

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Однак світськість аж ніяк не означає придушення релігійних переконань.

Серед соціальних причин потенційної релігійної радикалізації можуть бути ізоляція від освіти та суспільного життя, соціальна несправедливість, сімейні та громадські проблеми, а також відсутність у молоді можливостей для повноцінної самореалізації.

З економічної точки зору безробіття, бідність, глибоке соціальне розшарування та відсутність надійних соціальних гарантій спонукають людей шукати альтернативні джерела підтримки. Дехто починає вважати, що може знайти цю опору виключно у зверненні до Бога.

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Отже, причина можливої радикалізації полягає не у світському характері суспільства, а в соціальній, економічній та політичній безвихідності.

Незважаючи на все це, навряд чи кількість мешканців Азербайджану, які регулярно дотримуються ісламських релігійних приписів і виконують обов’язкові обряди, сягає навіть 10 % населення.

Але навіть якщо в цій сфері спостерігається певне зростання, протидіяти радикалізації слід не переслідуванням релігії, а зміцненням свобод, соціальної справедливості та суспільної довіри.

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Шкільна форма як офіційне виправдання заборони хіджабу

Офіційне пояснення обмежень на носіння хіджабу зводиться до необхідності запровадження "єдиної шкільної форми" і навіть "єдиного дрес-коду для вчителів".

Спроба представити обов’язкову шкільну форму як засіб підвищення дисципліни та якості освіти справляє враження своєрідного адміністративного шахрайства. І суспільство це чудово розуміє.

Азербайджанці добре знають, кому належить компанія-монополіст, що виробляє цей одяг.

Однак справа навіть не в цьому. Азербайджанське суспільство вже давно опинилося в умовах панування корупції та монополізму.

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Шкільна форма не підвищить і якість освіти.

Сьогодні майже 90 % абітурієнтів, яким вдається вступити до вищих навчальних закладів після закінчення азербайджанських загальноосвітніх шкіл, попередньо проходять підготовку у приватних репетиторів.

Рівень освіти в державних школах вкрай низький. І причина полягає зовсім не у відсутності єдиної шкільної форми, а, м’яко кажучи, у глибокій дезорганізації системи освіти.

У світі взагалі важко знайти країну, де якість освіти чи навчальну дисципліну серйозно пояснювали б наявністю обов’язкової шкільної форми.

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Але чому це питання набуло геополітичного виміру?

І чи набула взагалі нова примха Алієва характеру геополітичної проблеми?

Так. Причому досить чітко.

Як же це сталося?

Судячи з усього, головна причина пов’язана з тим, що відносини між Азербайджаном і Вірменією стали предметом регіональних політичних інтриг.

Тут я мушу звернутися до оцінки конфліктолога Аріфа Юнуса.

Аріф Юнус: мир між Азербайджаном і Вірменією здатний змінити геополітичну карту Кавказу

"У започаткуванні серйозних мирних переговорів між Азербайджаном і Вірменією відіграли роль Туреччина та особисто Реджеп Тайїп Ердоган. Саме Ердогану вдалося залучити Трампа до переговорного процесу. Мета Туреччини була зрозумілою: досягнення миру між Вірменією та Азербайджаном автоматично відкрило б шлях до нормалізації турецько-вірменських відносин.

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Це, у свою чергу, надало б Вірменії значно більшу свободу маневру і могло призвести до закриття російської військової бази в Гюмрі.Іншими словами, мир з Вірменією здатний докорінно змінити геополітичну картину Південного Кавказу та послабити позиції Росії в регіоні. Однак Алієв діє з оглядкою на позицію Путіна і тому не поспішав прискорювати мирні переговори. Водночас він виступав проти нормалізації відносин між Туреччиною та Вірменією.Поки тривав карабахський конфлікт, Туреччина мирилася з подібними вимогами Азербайджану. Але після повернення Карабаху під контроль Азербайджану та завершення конфлікту ситуація почала викликати дедалі більше роздратування в Анкарі.У Туреччині вже відкрито лунали думки про те, що Азербайджан проводить щодо Туреччини політику, яка нагадує дії Ізраїлю стосовно США.Іншими словами, слабша держава за допомогою власної політики впливає на поведінку сильнішого партнера і ставить його в залежність від своїх інтересів.Проте Алієв, як і раніше, насамперед дивиться на північ — у бік Москви — і продовжував затягувати підписання мирної угоди з Вірменією…"

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Можливо, викладені шановним Аріфом Юнусом міркування на перший погляд не мають безпосереднього стосунку до заборони хіджабу в Азербайджані.

Однак уважні спостерігачі відзначають досить незвичайну тенденцію.

У поширенні міжнародного резонансу навколо останньої заборони хіджабу особливу активність виявляє зовсім не Іран, який зазвичай вкрай болісно реагує на подібні питання, а саме Туреччина.

Причому турецька сторона демонструє значно більшу чутливість до того, що відбувається.

Це, у свою чергу, посилює напруженість у відносинах між Азербайджаном і Туреччиною.

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І на тлі цієї напруженості дедалі частіше постає ще одне питання:

"А чи не відіграє Ізраїль певну роль у історії з хіджабом?"

Чому саме Ізраїль?

Причина досить проста: тісні відносини між Ізраїлем та Азербайджаном не викликають захоплення у Туреччини. І, судячи з усього, зворотне теж вірно: Ізраїль навряд чи зацікавлений у повній узгодженості зовнішньополітичних дій Азербайджану та Туреччини.

Тому навіть якщо подібні ситуації виникають без безпосереднього зовнішнього втручання, у їхньому подальшому розгортанні можуть діяти механізми та інтереси, які на перший погляд здаються абсолютно несподіваними.

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Але насправді загрози релігійного радикалізму в Азербайджані немає.

Серед азербайджанців давно вкоренився вислів, який і сьогодні нерідко можна почути:

"Найстрашніше лихо, що спіткало Азербайджан, – це династія Алієвих".

Саме тому спроби насильно зняти хіджаби з голів азербайджанських дівчат усередині країни сприймаються як чергова примха Алієва, а за її межами — як ще один прояв його незрозумілих політичних або навіть неполітичних пріоритетів.

У цій історії є й епізод, що більше нагадує анекдот:

"А чи знаєте ви, що Ільхам Алієв відмовляється від вступу до Європейського Союзу, пояснюючи це нібито ісламофобським характером самого Євросоюзу?"

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Страх перед релігійним радикалізмом як інструмент політичного шантажу

За допомогою подібних кампаній Ільхам Алієв прагне продемонструвати тій самій "ісламофобській" Європі наступне:

"Подивіться, ось моя альтернатива. Варто моїм позиціям хоча б трохи похитнутися, як на моє місце прийдуть ці радикальні та екстремістськи налаштовані релігійні сили".

Свого часу подібний прийом політичного маніпулювання особливо активно використовував колишній президент Узбекистану Іслам Карімов.

Однак така картина, звісно, є штучною та хибною.

Азербайджанське суспільство — світське, розсудливе й цілком адекватне суспільство.

Його сили вичерпали не релігія і не міфічна загроза масового екстремізму, а панування однієї родини, побудована цією родиною система адміністративного управління, що спирається на силові структури, та всепроникна корупція.

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