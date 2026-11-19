У середу, 18 листопада, міністр оборони США Піт Гегсет оголосив про нову угоду про військову співпрацю з Венесуелою. Вона охоплює спільні навчання, обмін розвідувальними даними та інші аспекти співпраці між Вашингтоном і Каракасом у військовій сфері.

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Про це пише Reuters. Це оголошення глава Пентагону зробив під час свого першого візиту до країни після того, як американські спецпризначенці скинули режим президента Ніколаса Мадуро.

До нього приєдналася з в.о. президентки Делсі Родрігес, яка зустріла міністра у президентському палаці. Вона сказала, що ця домовленість допоможе протистояти "спільним загрозам" та посилити підготовку збройних сил Венесуели.

Гегсет заявив, що це партнерство стане початком значного посилення спільних дій проти угруповань, що займаються наркоторгівлею.

"Наркотерористам, які використовували цю територію як притулок, – ваш час скінчився. Ми будемо вас переслідувати. Ми вас знайдемо. І ми вас вб’ємо", – сказав він.

Нова угода була укладена на тлі дедалі більшого впливу Вашингтона у Венесуелі, особливо в нафтовому секторі. Після усунення Мадуро американські урядовці швидко взялися за формування майбутнього країни, зосередившись на енергетичній політиці та інвестиціях.

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Ця роль США різко розширилася в серпні завдяки угоді, яка надає північноамериканській компанії-виробнику North American Blue Energy Partners довгостроковий доступ до 17 нафтових родовищ, що містять близько п’ятої частини нафтових запасів країни, в рамках партнерства з урядом Штатів.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп припустив, що Венесуела може стати 51-м штатом Сполучених Штатів. Він заявив про покращення відносин між Вашингтоном і Каракасом, інвестиції нафтових компаній та постачання сировини до США.

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