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Гегсет нагородив солдата, який зробив йому зауваження біля могили Невідомого солдата на Арлінгтонському кладовищі. Відео

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read2 хв
972
Гегсет нагородив солдата, який зробив йому зауваження біля могили Невідомого солдата на Арлінгтонському кладовищі. Відео
Гегсет нагородив солдата, який зробив йому зауваження. Джерело: Гегсет/Х

В США міністр оборони Піт Гегсет нагородив військового, який зробив зауваження йому та членам його апарату біля Могили Невідомого солдата. Військовому дісталася від міністра медаль за заслуги перед збройними силами.

Про це без жодних подробиць повідомив сам міністр – він просто в мережі оприлюднив фото з нагородження. Своєю чергою американський мовник дізнався, що мова йде про рядового 3-го піхотного полку The Old Guard ("Стара гвардія", – OBOZ.UA) Томаса Іглесіаса.

Що сказав міністр

Сам Гегсет у соцмережі показав світлини з нагородження, водночас він не зазначив, кого нагородив та за що.

Гегсет нагородив солдата, який зробив йому зауваження біля могили Невідомого солдата на Арлінгтонському кладовищі. Відео

Допис Гегсета в мережі. Джерело: скриншот

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"Ми любимо солдатів. Ми любимо стандарти. Молодець, спеціалісте. Продовжуйте, патріоти", – цими словами міністр прокоментував нагороду.

Гегсета запитали у мережі, чи визнає він свою недоречну поведінку, та чи взагалі "вибачився, чи це просто ще чергова фотосесія для показухи". Міністр на такі запитання не відповів.

"Тож колись у майбутньому той солдат буде розповідати своїм дітям, що він отримав медаль за те, що сказав главі оборонного відомства зачинити свою довбану пащу", – припускають американці.

Що передувало

Раніше на Національному кладовищі в Арлінгтоні стався скандал.

У середу, 11 листопада, у США відзначали День ветеранів. Низка урочистостей проводилася і на кладовищі в Арлінгтоні. Під час однієї з акцій вартовий армії США, який охороняв Могилу невідомого солдата, гучно зробив зауваження міністру оборони Піту Гегсету та групі його старших радників.

Гегсет нагородив солдата, який зробив йому зауваження біля могили Невідомого солдата на Арлінгтонському кладовищі. Відео

Гегсет нагородив солдата, що зробив йому зауваження. Джерело: Гегсет/Х

"Усі відвідувачі повинні постійно дотримуватися атмосфери тиші та поваги", – вигукнув вартовий, зупинивши свій обхід і повернувшись обличчям до групи, коли та вже відходила від меморіалу.

Нагорода знайшла сміливця

Гегсет нагородив солдата, який зробив йому зауваження біля могили Невідомого солдата на Арлінгтонському кладовищі. Відео

Гегсет нагородив солдата, що зробив йому зауваження. Джерело: Гегсет/Х

Зауваження міністру зробив рядовий 3-го піхотного полку The Old Guard Том Іглесіас. За це Гегсет і нагородив його медаллю.

Могила Невідомого солдата є одним із найсвятіших військових меморіалів США, і політики, іноземні високопосадовці та інші видатні особи часто відвідують її, щоб віддати шану американським військовослужбовцям.

Гегсет нагородив солдата, який зробив йому зауваження біля могили Невідомого солдата на Арлінгтонському кладовищі. Відео

Гегсет нагородив солдата, що зробив йому зауваження. Джерело: Гегсет/Х

У Пентагоні стверджують, що від вартового, який охороняє могилу Невідомого солдата (а це цілодобова робота, яку з 1948 року виконують виключно солдати "Старої гвардії"), очікується, що він "підтримуватиме атмосферу поваги" навколо меморіалу, у тому числі "вказуючи на порушення тим відвідувачам, які поводяться занадто галасливо".

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні скандалу у Палаті представників США зірвали спробу конгресмена Томаса Массі ініціювати процедуру імпічменту Піту Гегсету.

Можливо, саме тому міністр і був такий веселий біля меморіалу.

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