Гегсет нагородив солдата, який зробив йому зауваження біля могили Невідомого солдата на Арлінгтонському кладовищі. Відео

В США міністр оборони Піт Гегсет нагородив військового, який зробив зауваження йому та членам його апарату біля Могили Невідомого солдата. Військовому дісталася від міністра медаль за заслуги перед збройними силами.

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Про це без жодних подробиць повідомив сам міністр – він просто в мережі оприлюднив фото з нагородження. Своєю чергою американський мовник дізнався, що мова йде про рядового 3-го піхотного полку The Old Guard ("Стара гвардія", – OBOZ.UA) Томаса Іглесіаса.

Що сказав міністр

Сам Гегсет у соцмережі показав світлини з нагородження, водночас він не зазначив, кого нагородив та за що.

"Ми любимо солдатів. Ми любимо стандарти. Молодець, спеціалісте. Продовжуйте, патріоти", – цими словами міністр прокоментував нагороду.

Гегсета запитали у мережі, чи визнає він свою недоречну поведінку, та чи взагалі "вибачився, чи це просто ще чергова фотосесія для показухи". Міністр на такі запитання не відповів.

"Тож колись у майбутньому той солдат буде розповідати своїм дітям, що він отримав медаль за те, що сказав главі оборонного відомства зачинити свою довбану пащу", – припускають американці.

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Що передувало

Раніше на Національному кладовищі в Арлінгтоні стався скандал.

У середу, 11 листопада, у США відзначали День ветеранів. Низка урочистостей проводилася і на кладовищі в Арлінгтоні. Під час однієї з акцій вартовий армії США, який охороняв Могилу невідомого солдата, гучно зробив зауваження міністру оборони Піту Гегсету та групі його старших радників.

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"Усі відвідувачі повинні постійно дотримуватися атмосфери тиші та поваги", – вигукнув вартовий, зупинивши свій обхід і повернувшись обличчям до групи, коли та вже відходила від меморіалу.

Нагорода знайшла сміливця

Зауваження міністру зробив рядовий 3-го піхотного полку The Old Guard Том Іглесіас. За це Гегсет і нагородив його медаллю.

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Могила Невідомого солдата є одним із найсвятіших військових меморіалів США, і політики, іноземні високопосадовці та інші видатні особи часто відвідують її, щоб віддати шану американським військовослужбовцям.

У Пентагоні стверджують, що від вартового, який охороняє могилу Невідомого солдата (а це цілодобова робота, яку з 1948 року виконують виключно солдати "Старої гвардії"), очікується, що він "підтримуватиме атмосферу поваги" навколо меморіалу, у тому числі "вказуючи на порушення тим відвідувачам, які поводяться занадто галасливо".

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні скандалу у Палаті представників США зірвали спробу конгресмена Томаса Массі ініціювати процедуру імпічменту Піту Гегсету.

Можливо, саме тому міністр і був такий веселий біля меморіалу.