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Францією прокотилася третя хвиля протестів: поліція застосувала сльозогінний газ, виникли сутички

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read2 хв
75
Францією прокотилася третя хвиля протестів: поліція застосувала сльозогінний газ, виникли сутички
Францією прокотилася третя хвиля протестів. Джерело: Колаж OBOZ.UA

Францію та низку інших європейських країн накрила чергова хвиля протестів. Учасники масових заворушень виходять на вулиці міст нібито через зростання вартості життя, падіння рівня державних послуг і соціальну нерівність.

По всій території Франції 31 жовтня близько 320 тис. людей взяли участь у 150 акціях. Попри те, що більшість мітингів починалися мирно, до вечора вони переросли в жорсткі сутички з правоохоронцями. Про це повідомляє The Guardian.

Заворушення в Парижі та реакція влади

На завершальних етапах маршів до мирних демонстрантів, багато з яких прийшли в костюмах на Гелловін, приєдналися групи радикалів у чорних масках. У Парижі біля воріт Шарантон агресивно налаштовані учасники заворушень розбивали бруківку молотками, закидали поліцію камінням і запалювальними сумішами. У відповідь силовики застосували кийки, світлошумові гранати та сльозогінний газ.

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Унаслідок сутичок у столиці постраждали четверо поліцейських і один жандарм, один зі співробітників дістав поранення від коктейлю Молотова. Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс назвав цей епізод спробою вбивства і заявив про готовність жорстко припиняти провокації. Загалом за вечір по країні затримали 565 осіб. Для забезпечення безпеки по всій Франції залучили 70 тис. співробітників поліції та жандармерії.

Географія протестів у Франції

Зіткнення та застосування спецзасобів зафіксували й в інших великих містах країни. У Ліоні протестувальники закидали правоохоронців сторонніми предметами, що змусило поліцію розпилити сльозогінний газ.

У Тулузі для розгону несанкціонованого маршу за участю кількох тисяч молодих людей поліція використала водомети. У Нанті активісти вийшли з вимогами "зупинити зростання цін і врахувати голоси студентів".

Серед учасників акцій були члени профспілок, представники руху "жовтих жилетів", а також школярі й студенти. Вони вже анонсували нові блокади навчальних закладів найближчими днями з подальшою участю в масштабній демонстрації 5 листопада.

Ескалація в Німеччині та інших країнах Європи

Соціальна напруга охопила не лише Францію. У Німеччині молодіжний рух Gen Z regelt організував акції за доступну освіту, охорону здоров’я та проти зростання цін. Увечері вони також переросли в заворушення.

У Франкфурті зафіксовано випадки розграбування та пошкодження магазинів, а також запуск феєрверків у натовп, у Кельні поліція задіяла водомети через феєрверки, що летіли в бік силовиків.

У Берліні та Гамбурзі протестувальники підпалювали барикади й кидали пляшки, поліція відповіла перцевим спреєм.

Крім того, антиурядові сутички з підпалами та метанням коктейлів Молотова відбулися у столиці Албанії. У стан підвищеної готовності також приведено правоохоронні органи Іспанії та Італії.

Нагадаємо, у Німеччині 31 жовтня на демонстрацію з вимогами поліпшити освіту, скасувати обов’язкову військову службу та знизити вартість життя зібралися десятки тисяч людей. Протести "зумерів" пройшли відносно спокійно, хоча в Гамбурзі та Кельні поліції довелося вживати заходів проти учасників мітингів, зокрема через використання піротехніки.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що після масових протестів у Франції 17 жовтня вулиці кількох великих міст охопили погроми, підпали та сутички з поліцією.

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Протести у ФранціїФранціямітинг
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