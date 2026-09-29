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Франція відпрацювала симуляцію авіанальоту із застосуванням ядерної зброї: які літаки були задіяні. Фото

Надія Данищук
Надія Данищук
Time to read3 хв
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Франція відпрацювала симуляцію авіанальоту із застосуванням ядерної зброї: які літаки були задіяні. Фото
Десятки винищувачів Rafale взяли участь в операції "Покер" у межах навчань із ядерного стримування
Джерело: Armée de l'air et de l'espace

Повітряно-космічні сили Франції провели навчання Poker, під час яких відпрацювали сценарій авіанальоту із застосуванням ядерної зброї. У маневрах брали участь винищувачі Rafale, які мали подолати оборону умовного противника та доставити ракети до визначених цілей у заданий час.

Про це пише Le Parisien. Навчання провели за участю авіабаз Сен-Дізьє та Таверні, які відіграють важливу роль у французьких ядерних силах: перша забезпечує їхню авіаційну складову, а друга є частиною командно-оперативної інфраструктури стратегічних сил.

Rafale відпрацювали ядерний удар без бойових боєголовок

Під час навчань французькі військові використовували реальну техніку та відпрацьовували справжні процедури в умовах, максимально наближених до бойових. Загалом у повітрі одночасно перебувало близько 50 літаків.

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Водночас справжніх ядерних боєголовок на винищувачах не було. Так само не використовували бойові ракети ASMP-A – замість них Rafale оснащували масогабаритними макетами, які за необхідності можна було безпечно скинути.

ASMP-A має максимальну дальність польоту близько 500 км та призначена для несення ядерної боєголовки TNA потужністю 300 кілотонн.

Франція відпрацювала симуляцію авіанальоту із застосуванням ядерної зброї: які літаки були задіяні. Фото

Ракета ASMP-A

Джерело: militarnyi.com

Навчання проводили дві умовні сторони: "червоні" виконували роль противника, а "сині" – французьких сил, які мали подолати його оборону.

"Йдеться про те, щоб гарантувати: завтра і післязавтра ми матимемо можливість здійснити такий рейд, хоча технології розвиваються дедалі швидше", – пояснили французькі військові.

Перед екіпажами Rafale стояло завдання прорвати оборонні рубежі умовного противника та доставити ракети до визначеного місця в конкретний час.

Багатогодинний політ і дозаправлення в повітрі

Нічний виліт під час Poker триває від шести до восьми годин. За цей час екіпажі Rafale кілька разів дозаправляються в повітрі від одного з 15 літаків-заправників, залучених до навчань.

Пілоти винищувачів мають виконувати завдання на високій швидкості та на малій висоті, долаючи змодельовану систему протиповітряної оборони противника.

Командир Жан-Батист, який нещодавно отримав відповідну кваліфікацію після участі в навчаннях, пояснив, що мета таких операцій полягає не в підготовці до застосування ядерної зброї, а в тому, щоб запобігти війні.

"Сенс нашої місії – запобігти війні, а отже, і застосуванню ядерної зброї. Poker – це демонстрація сили саме для того, щоб цього не сталося", – сказав він.

За правилами, кожен член екіпажу має брати участь щонайменше в одній такій операції на рік.

Франція розширює ядерну інфраструктуру

Наразі французька ядерна авіаційна складова використовує три авіабази – Сен-Дізьє, Істр та Авор. Водночас Франція планує відновити ще одну базу в Люксеї, де в майбутньому мають розмістити винищувачі Rafale F5.

Накази для авіабаз надходять із командного центру на базі Таверні, розташованої приблизно за 200 кілометрів від Сен-Дізьє. У підземному бункері постійно перебувають близько 40 військовослужбовців.

Франція відпрацювала симуляцію авіанальоту із застосуванням ядерної зброї: які літаки були задіяні. Фото

Французькі бази ядерної доктрини: Saint-Dizier, Istres та Avord та Luxeuil.

Джерело: mronline.org

Франція залишається єдиною ядерною державою Європейського Союзу. Париж уже неодноразово заявляв про готовність обговорювати роль французького ядерного стримування у ширшій європейській системі безпеки.

У Європі саме Франція розвиває концепцію "розширеного" ядерного стримування, яка передбачає можливість використання французького ядерного потенціалу як елемента ширшої системи безпеки європейських держав.

Як повідомляв OBOZ.UA, Емманюель Макрон ще минулого року запропонував європейським партнерам перейти під "ядерну парасольку" Франції. Він наголосив, що загроза з боку Росії поширюється не тільки на Україну, а й на всю Європу.

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