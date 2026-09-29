Повітряно-космічні сили Франції провели навчання Poker, під час яких відпрацювали сценарій авіанальоту із застосуванням ядерної зброї. У маневрах брали участь винищувачі Rafale, які мали подолати оборону умовного противника та доставити ракети до визначених цілей у заданий час.

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Про це пише Le Parisien. Навчання провели за участю авіабаз Сен-Дізьє та Таверні, які відіграють важливу роль у французьких ядерних силах: перша забезпечує їхню авіаційну складову, а друга є частиною командно-оперативної інфраструктури стратегічних сил.

Rafale відпрацювали ядерний удар без бойових боєголовок

Під час навчань французькі військові використовували реальну техніку та відпрацьовували справжні процедури в умовах, максимально наближених до бойових. Загалом у повітрі одночасно перебувало близько 50 літаків.

Водночас справжніх ядерних боєголовок на винищувачах не було. Так само не використовували бойові ракети ASMP-A – замість них Rafale оснащували масогабаритними макетами, які за необхідності можна було безпечно скинути.

ASMP-A має максимальну дальність польоту близько 500 км та призначена для несення ядерної боєголовки TNA потужністю 300 кілотонн.

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Навчання проводили дві умовні сторони: "червоні" виконували роль противника, а "сині" – французьких сил, які мали подолати його оборону.

"Йдеться про те, щоб гарантувати: завтра і післязавтра ми матимемо можливість здійснити такий рейд, хоча технології розвиваються дедалі швидше", – пояснили французькі військові.

Перед екіпажами Rafale стояло завдання прорвати оборонні рубежі умовного противника та доставити ракети до визначеного місця в конкретний час.

Багатогодинний політ і дозаправлення в повітрі

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Нічний виліт під час Poker триває від шести до восьми годин. За цей час екіпажі Rafale кілька разів дозаправляються в повітрі від одного з 15 літаків-заправників, залучених до навчань.

Пілоти винищувачів мають виконувати завдання на високій швидкості та на малій висоті, долаючи змодельовану систему протиповітряної оборони противника.

Командир Жан-Батист, який нещодавно отримав відповідну кваліфікацію після участі в навчаннях, пояснив, що мета таких операцій полягає не в підготовці до застосування ядерної зброї, а в тому, щоб запобігти війні.

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"Сенс нашої місії – запобігти війні, а отже, і застосуванню ядерної зброї. Poker – це демонстрація сили саме для того, щоб цього не сталося", – сказав він.

За правилами, кожен член екіпажу має брати участь щонайменше в одній такій операції на рік.

Франція розширює ядерну інфраструктуру

Наразі французька ядерна авіаційна складова використовує три авіабази – Сен-Дізьє, Істр та Авор. Водночас Франція планує відновити ще одну базу в Люксеї, де в майбутньому мають розмістити винищувачі Rafale F5.

Накази для авіабаз надходять із командного центру на базі Таверні, розташованої приблизно за 200 кілометрів від Сен-Дізьє. У підземному бункері постійно перебувають близько 40 військовослужбовців.

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Франція залишається єдиною ядерною державою Європейського Союзу. Париж уже неодноразово заявляв про готовність обговорювати роль французького ядерного стримування у ширшій європейській системі безпеки.

У Європі саме Франція розвиває концепцію "розширеного" ядерного стримування, яка передбачає можливість використання французького ядерного потенціалу як елемента ширшої системи безпеки європейських держав.

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Як повідомляв OBOZ.UA, Емманюель Макрон ще минулого року запропонував європейським партнерам перейти під "ядерну парасольку" Франції. Він наголосив, що загроза з боку Росії поширюється не тільки на Україну, а й на всю Європу.

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