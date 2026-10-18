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"Франція палає!" Трамп відреагував на масштабні протести у республіці й назвав причину

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read1 хв
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"Франція палає!" Трамп відреагував на масштабні протести у республіці й назвав причину
Дональд Трамп назвав імміграцію причиною масових протестів у Франції. Джерело: Колаж OBOZ.UA/Getty/le Мonde

Президент США Дональд Трамп відреагував на масштабні протести у Франції. Причиною ситуації, що склалася в країні, він назвав імміграцію.

Про це американський президент написав у своїй соціальній мережі Truth Social. Він заявив, що приїзд людей з іншого культурного середовища, які, за його словами, сповнені ненависті, зруйнував Францію.

Що Трамп написав про імміграцію у Франції

"Франція палає! Імміграція людей з абсолютно іншого світу, людей із ненавистю в серцях, розтрощила цю країну, яка колись була великою", – написав Трамп.

Він також закликав французьку владу закрити кордони та взяти ситуацію під контроль, попередивши, що зволікання може призвести до ще серйозніших наслідків.

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''Франція палає!'' Трамп відреагував на масштабні протести у республіці й назвав причину

Допис Дональда Трампа в Truth Social. Джерело: Скриншот

Масові протести у Франції переростають у заворушення

У Франції шкільні протести, які почалися в середині вересня, переросли в масові заворушення. Учні виступали через нестачу вчителів і персоналу, переповнені класи, незадовільний стан шкільних будівель та виснажливий графік навчання.

''Франція палає!'' Трамп відреагував на масштабні протести у республіці й назвав причину

Протести у Франції. Джерело: le Мonde

Унаслідок сутичок постраждали десятки людей, зокрема правоохоронці. За даними французьких ЗМІ, станом на вечір 2 жовтня поліція затримала понад 5000 осіб, причому від 85% до 90% затриманих через блокування середніх шкіл були неповнолітніми.

У низці міст протести супроводжувалися вандалізмом і зіткненнями. Зокрема, у Нанті сталася пожежа в ліцеї Нельсона Мандели, через що евакуювали 160 учнів, а будівля зазнала значних пошкоджень.

8 жовтня у Парижі на площі Бастилії відбулася чергова акція протесту, яка переросла в сутички з правоохоронцями. Демонстранти кидали в поліцейських каміння, бруківку та вуличні огорожі, а силовики застосовували сльозогінний газ і водомети.

Як писав OBOZ.UA, у французькому Ліможі під час масових протестів проти подорожчання життя підпалили історичну мерію.Полум’я охопило дах будівлі, зведеної наприкінці XIX століття, а її 43-метрова дзвіниця обвалилася, значною мірою зруйнувавши споруду.

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