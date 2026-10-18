''Франція палає!'' Трамп відреагував на масштабні протести у республіці й назвав причину

Президент США Дональд Трамп відреагував на масштабні протести у Франції. Причиною ситуації, що склалася в країні, він назвав імміграцію.

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Про це американський президент написав у своїй соціальній мережі Truth Social. Він заявив, що приїзд людей з іншого культурного середовища, які, за його словами, сповнені ненависті, зруйнував Францію.

Що Трамп написав про імміграцію у Франції

"Франція палає! Імміграція людей з абсолютно іншого світу, людей із ненавистю в серцях, розтрощила цю країну, яка колись була великою", – написав Трамп.

Він також закликав французьку владу закрити кордони та взяти ситуацію під контроль, попередивши, що зволікання може призвести до ще серйозніших наслідків.

"Закрийте свої кордони та візьміть усе під контроль, поки не стало запізно!" – наголосив президент США.

Масові протести у Франції переростають у заворушення

У Франції шкільні протести, які почалися в середині вересня, переросли в масові заворушення. Учні виступали через нестачу вчителів і персоналу, переповнені класи, незадовільний стан шкільних будівель та виснажливий графік навчання.

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Унаслідок сутичок постраждали десятки людей, зокрема правоохоронці. За даними французьких ЗМІ, станом на вечір 2 жовтня поліція затримала понад 5000 осіб, причому від 85% до 90% затриманих через блокування середніх шкіл були неповнолітніми.

У низці міст протести супроводжувалися вандалізмом і зіткненнями. Зокрема, у Нанті сталася пожежа в ліцеї Нельсона Мандели, через що евакуювали 160 учнів, а будівля зазнала значних пошкоджень.

Головні історії дня

8 жовтня у Парижі на площі Бастилії відбулася чергова акція протесту, яка переросла в сутички з правоохоронцями. Демонстранти кидали в поліцейських каміння, бруківку та вуличні огорожі, а силовики застосовували сльозогінний газ і водомети.

Як писав OBOZ.UA, у французькому Ліможі під час масових протестів проти подорожчання життя підпалили історичну мерію.Полум’я охопило дах будівлі, зведеної наприкінці XIX століття, а її 43-метрова дзвіниця обвалилася, значною мірою зруйнувавши споруду.