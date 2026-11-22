В акваторії Фінської затоки біля узбережжя фінського міста Ловійса відбулася масштабна операція з порятунку російського вантажного судна Sparta II. Станом на вечір 21 листопада пожежу на борту суховантажу, який пов’язували з перевезенням військових вантажів для РФ, не загасили.

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Увесь екіпаж Sparta II успішно евакуювали. Про це повідомляє видання ePressi.

Евакуація екіпажу та зона безпеки

Згідно з офіційним повідомленням фінських прикордонників, членів екіпажу евакуювали. Моряки залишили палаюче судно на рятувальних шлюпках, після чого їх підняли на борт іншого вантажного судна, що перебувало поблизу.

Для забезпечення безпеки судноплавства та безперешкодної роботи екстрених служб навколо суховантажу, що стоїть на якорі, встановлено зону обмеженого доступу. Наразі загроз для загального морського руху в цьому районі не зафіксовано.

Міжнародна рятувальна операція

У боротьбі з вогнем та охолодженні корпусу судна задіяно значні сили Фінляндії, Естонії та Росії. Підрозділи Прикордонної служби Фінляндії використали патрульний корабель "Уиско", катери, літак спостереження та гелікоптери, а також рятувальні буксири.

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Естонія залучила до операції багатоцільове судно Kindral Kurvits. Крім того, на запит фінської сторони до операції приєдналося російське рятувальне судно.

Фінські прикордонники спільно зі службами порятунку перебувають у повній готовності до локалізації можливого розливу нафтопродуктів і захисту морського середовища. План операції передбачає подальше буксирування пошкодженого суховантажу в зону відповідальності Росії. Крім того, у межах супутніх заходів Прикордонна служба Фінляндії продовжує розслідування інциденту з порушенням повітряного простору.

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Зобов’язання за міжнародним морським правом

Попри складні дипломатичні відносини з Росією та санкційний режим, Фінляндія й Естонія діяли в суворій відповідності до норм міжнародного морського права. Згідно з Конвенцією ООН з морського права (UNCLOS) 1982 року та Міжнародною конвенцією про пошук і рятування на морі (SAR) 1979 року, прибережні держави зобов’язані допомагати будь-якому судну та людям, які зазнають лиха в їхній зоні відповідальності, незалежно від державної належності судна, характеру його вантажу чи політичної ситуації.

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Крім того, запобігання екологічній катастрофі в акваторії Балтійського моря є прямим пріоритетом для країн регіону, що також пояснює залучення всіх доступних ресурсів і координацію з російською стороною для виведення аварійного судна у води РФ.

Нагадаємо, у Калінінградській області Росії увечері 21 листопада пролунали сирени та вибухи. Жителі портового міста Балтійськ, де розташована база Балтійського флоту держави-агресора, бачили роботу протиповітряної оборони й чули гучні звуки.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Румунії пропонують реалізувати масштабний проєкт "Блакитне шосе", який має з’єднати Чорне й Балтійське моря річковим маршрутом. Він пролягатиме через Румунію, Молдову, Україну та Польщу.