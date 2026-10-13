Фінляндія не планує укріплювати кордон із РФ, доки не виникне загроза нападу: як пояснюють

Фінляндія проводить підготовку до часткового зміцнення свого східного кордону, але не буде встановлювати масштабних загороджень від Росії. У разі військової агресії наступальним операціям ворога буде перешкоджати рельєф місцевосці, вважають експерти.

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"Ми негайно вживемо заходів, якщо цього вимагатиме ситуація", – заявив генерал у відставці Пекка Товері, колишній начальник військової розвідки Фінляндії, а нині депутат Європарламенту. Його цитує видання Yle.

Фінляндія розраховує на природну лінію оборони

Влада вважає, що заздалегідь зміцнювати кордон, як це зробили країни Балтії та Польща, у випадку Фінляндії недоцільно. Товері пояснив, що справа у щонайменше двох факторах.

"У Фінляндії місцевість і клімат більше сприяють захисникам, ніж нападникам. Атакувати на фінській місцевості досить складно", – стверджує він.

Ліси, болота, скелі та водні шляхи будуть ефективно перешкоджати просуванню противника. Ці особливості місцевості можна використовувати для організації оборони.

Товері наголошує, що Фінляндія не має наміру дозволяти Росії вести війну на фінській землі. Навпаки, армія розраховує, що зможе наносити удари у відповідь по агресору, згідно з доктриною НАТО, на російській території (або, щонайпізніше, на кордоні).

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Колишній начальник військової розвідки додав, що Фінляндія зберігала та розвивала свої фортифікаційні можливості протягом усього повоєнного періоду. Найновіші уроки були винесені з війни в Україні.

Сьогодні фінські укріплення здебільшого будуються зі збірних деталей за принципом конструктора. Це дозволяє швидко їх встановлювати у потрібному місці.

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Товері вважає, що держава матиме достатньо часу для організвації оборони, оскільки уважно слідкує за ситуацією у РФ.

"Росія не може просто так напасти на нас. Їй потрібно провести масштабну підготовку, щоб мати можливість розпочати наземний наступ на Фінляндію. Ми б точно виявимо ці приготування", – впевнений генерал у відставці

Як писав OBOZ.UA, нещодавно прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо виступив за припинення видачі росіянам туристичних віз для поїздок до Європи. Відповідну ініціативу він планує представити на наступному засіданні Європейської ради.