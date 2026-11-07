Фінляндія хоче встановити протитанкові загородження, як в Україні, щоб захиститись від РФ

Фінляндія вивчає протитанкові загородження українського зразка для зміцнення свого кордону з Росією, протяжність якого складає близько 1340 кілометрів. У Гельсінкі прагнуть посилити оборону на східному фланзі НАТО проти супротивника, який стрімко переозброюється.

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Росія вже почала відновлювати свій військовий потенціал, навіть попри те, що триває її повномасштабне вторгнення в Україну. Про це в інтервʼю Bloomberg сказав генерал-лейтенант Пасі Валімякі, командувач фінської армії.

У цьому конфлікті сили Києва використовували розгалужені оборонні лінії та протитанкові загородження, щоб уповільнити нападників. За словами Валімякі, жодна зі сторін не знайшла надійного способу прорвати їх і відновити масштабні пересування та маневри.

Фінсько-російський кордон складає приблизно половину сухопутного кордону НАТО з країною-агресоркою. Зважаючи на це Фінляндія має з’ясувати, як споруди, подібні до тих, що використовуються в Україні, витримають суворі північні погодні умови.

"Умови у Фінляндії є більш складними. Якщо ми збудуємо укріплення та викопаємо протитанкові рови чи перешкоди такої ж глибини, як у Україні, скільки часу знадобиться, щоб навколишнє середовище перетворило їх на штучні водойми?" – пояснив генерал-лейтенант.

Він наголосив, що Гельсінкі не мають можливості запобігти переозброєнню РФ. Натомість мета полягає в тому, щоб стримати Росію, переконавши її військових у тому, що напад закінчиться невдачею, зазначив Валімякі.

"Усе, що ми робимо зараз, спрямовано на те, щоб створити певний поріг, щоб Росія не пішла далі – незалежно від того, чи йдеться про Альянс, чи про Фінляндію", – сказав військовий.

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Як повідомляв OBOZ.UA, поки Німеччина обговорює питання обов’язкової військової служби, країни-сусідки Росії вже давно готують своє населення до війни та кризи. Норвегія оголосила 2026 рік роком "тотальної оборони" і зараз спостерігає великий наплив охочих долучитися до лав резервістів.

Фінляндія та Польща також розширюють свої збройні сили, дедалі послідовніше демонструючи цивільному населенню та навіть школярам, що є найважливішим у разі надзвичайної ситуації.

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