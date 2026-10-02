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"Фараонські амбіції": Сікорський висміяв Навроцького через ім'я його коня і згадав Януковича та Орбана

Іван Черленський
Іван Черленський
Time to read2 хв
icon 9,3 т.
"Фараонські амбіції": Сікорський висміяв Навроцького через ім'я його коня і згадав Януковича та Орбана
Радослав Сікорський – міністр закордонних справ Польщі. Джерело: Press Wire/Shutterstock

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський покепкував з імені коня Рамзес, якого утримують в одній із президентських резиденцій Польщі. Він пов'язав це ім'я з "фараонськими амбіціями" Кароля Навроцького.

Про це глава польського МЗС написав у соцмережі X. Він коментував матеріал Gazeta Wyborcza про коней, яких мають у своєму розпорядженні президент Польщі, його дружина та донька.

"Ім'я Рамзес якнайкраще відповідає фараонським амбіціям. Тільки хтось не дочитав у Пруса, чим закінчив Рамзес XIII", – написав міністр.

Сікорський пригадав героя роману польського письменника Болеслава Пруса "Фараон". У творі Рамзес XIII стає жертвою замаху і гине.

 

''Фараонські амбіції'': Сікорський висміяв Навроцького через ім'я його коня і згадав Януковича та Орбана

Допис Сікорського в соцмережі X. Джерело: Скриншот

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Міністр також провів паралель із Віктором Орбаном та Віктором Януковичем.

"Цінуймо скромність. Орбан мав зебр, а Янукович – страусів", – написав він.

У коментарях до власного допису Сікорський продовжив жартувати про Рамзеса: "Пильнуймо долю Рамзеса. Щоб зам'яти цю справу, люди Орбана, ймовірно, з'їли його зебр".

''Фараонські амбіції'': Сікорський висміяв Навроцького через ім'я його коня і згадав Януковича та Орбана

Допис Сікорського. Джерело: Скриншот

За даними Gazeta Wyborcza, Кароль Навроцький, його дружина та донька мають у своєму розпорядженні коней, яких утримують в одній із президентських резиденцій. У Канцелярії президента Польщі частково підтвердили цю інформацію.

Там повідомили, що її Центр обслуговування утримує трьох коней: поні Едзію, фризького Рамзеса та гуцульського Араміса.

Водночас у відомстві не розкрили вартість придбання тварин і витрати на їхнє щомісячне утримання. Також у Канцелярії зазначили, що з міркувань безпеки не можуть повідомити, де саме постійно перебувають коні.

Раніше цю ситуацію також прокоментував речник президента Польщі Рафал Лешкевич. Він заявив, що "треба мати коняче здоров'я, щоб протистояти черговій пропагандистській медіакампанії, спрямованій проти президента Республіки Польща".

Раніше OBOZ.UA повідомляв про скандал довкола маєтку родини Віктора Орбана в Угорщині, де, за даними журналістів, облаштували приватний зоопарк з екзотичними тваринами, зокрема зебрами. Сам угорський прем'єр називає цей комплекс "фермою" свого батька.

У вересні 2025 року біля маєтку відбувся протест проти Орбана. Його учасники, зокрема, принесли повітряні кульки у формі зебр.

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