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Естонія збудує на кордоні з Росією близько 150 бункерів: що відомо

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read2 хв
588
Естонія збудує на кордоні з Росією близько 150 бункерів: що відомо
Естонія збудує на кордоні з Росією близько 150 бункерів. Джерело: Сили оборони Естонії / Kaitseliit

В Естонії планують збудувати близько 150 бункерів у прикордонній з Росією смузі. Будівництво відбуватиметься в межах створення Балтійського оборонного поясу в Іда-Вірумаа. 

Також міністерство оборони Естонії посилило молодіжну політику, що стосується питань національної безпеки. Про це повідомив міністр оборони Мартин Херем, його слова наводить видання Err.

Що відомо

Зазначається, що зі 150 бункерів, які планують збудувати, 100 розміщуватимуться на державній землі і 50 – на приватній території.

"Під час будівництва Балтійського оборонного поясу, наприклад, в Іда-Вірумаа планується розмістити близько 150 бункерів. 100 з них будуть на державній землі, а близько 50 – на муніципальній або приватній землі", – зазначив Херем.

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Він пояснив, що щодо бункерів, які будуватимуться на приватних землях, необхідно буде досягти домовленості з їхніми власниками.

За словами міністра оборони, у такому разі варіантами може бути виплата компенсацій власнику за незручності, оренда або придбання землі.

"Але, за моєю інформацією, наразі немає жодних масштабних планів щодо придбання державою більшого поясу", – додав він.

Буде більше уваги приділятись обороні

Херем також повідомив, що міністерство оборони затвердило молодіжну політику, в межах якої протягом наступних чотирьох років буде збільшено фінансування діяльності організацій Noored Kotkad та Kodutütred  (добровільні молодіжні організації в Естонії, що діють у структурі Естонської ліги оборони, виховують патріотизм, навчають основ національної оборони та розвивають практичні навички в дітей і підлітків віком від 7 до 18 років. – ред.).

Окрім того, будуть приділяти більше уваги навчанню управлінню дронами, а також питанням державної оборони під час викладання інших предметів основної школи.

Херем також наголосив, що підготовка молоді в питаннях національної безпеки вестиметься по всій Естонії, а не лише для Іда-Вірумаа, який межує з Росією.

"Що точно планується у Північно-Східній Естонії – чи є якісь спеціальні плани саме для цього регіону, я, чесно кажучи, сказати не можу. Здебільшого вони охоплюють усю Естонію", – сказав міністр оборони.

Іда Вірумаа на мапі.Джерело: Google Maps

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що Естонія передислокує ключову бригаду з міста Тапи до Йихві, що розташоване за 50 кілометрів від російського кордону. Це відбувається на тлі зміни підходу країни до оборони на випадок можливого вторгнення Росії. Тепер Естонія планує боротися за кожен дюйм своєї території та завдавати потужних ударів за сотні кілометрів за лінією фронту вже з першого дня.

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