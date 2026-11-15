Естонія закриває всі пункти пропуску на кордоні з Росією: що відбувається

Естонія з 1 грудня 2026 року закриє всі пункти пропуску на кордоні з Росією. Цей крок пов’язаний із діяльністю російської військової розвідки ГРУ та спробами дестабілізувати ситуацію в Естонії.

Відео дня

Про відповідне рішення 15 листопада заявив міністр закордонних справ країни Маргус Цахкна, у соціальній мережі X. За його словами, є чіткі докази того, що російська військова розвідка організувала диверсійну атаку проти одного з естонських підприємств оборонної промисловості.

Цахкна наголосив, що ворожі дії проти Естонії матимуть наслідки.

Реакція на диверсію

Міністр пояснив, що закриття кордону має обмежити можливості Росії проводити ворожі операції на території Естонії. Крім того, цей захід допоможе посилити контроль за дотриманням санкцій і запобігати їх обходу.

"Росія повинна розуміти, що ворожі дії проти Естонії матимуть наслідки. Спроби залякати, дестабілізувати або підірвати нашу безпеку не залишаться без відповіді", – написав Маргус Цахкна.

Він також повідомив, що вже поінформував про рішення своїх колег із Фінляндії, Латвії та Литви.

РЕКЛАМА

Що відомо про атаку

Причиною такого кроку стала спроба підпалу будівлі естонської оборонної компанії Threod Systems, яка виробляє безпілотники, зокрема розвідувальні та ударні.

Інцидент стався в ніч проти 14 листопада в населеному пункті Віймсі неподалік Таллінна. За даними естонських правоохоронців, зловмисники намагалися проникнути на територію підприємства, розбити вікна та залити всередину легкозаймисту рідину, щоб спричинити пожежу та вибух.

Однак охорона підприємства вчасно втрутилася і завадила реалізації плану. Постраждалих немає, суттєвих пошкоджень будівлі також вдалося уникнути. Виробничі процеси та постачання компанії не постраждали.

Головні історії дня

Естонська служба внутрішньої безпеки заявила, що за організацією нападу стоїть російська військова розвідка ГРУ. У справі затримали вісьмох осіб, які проживають у Латвії. Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про взяття під варту п'ятьох підозрюваних.

Які наслідки

Наразі Естонія має три автомобільні пункти пропуску на кордоні з Росією – Нарва, Лухамаа та Койдула. Через них можуть пересуватися пішоходи та вантажний транспорт.

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро раніше заявляв, що уряд розгляне питання повного припинення руху через усі автомобільні пункти пропуску. За його словами, країна вже суттєво обмежила пересування через кордон, однак тепер настав час для повного закриття.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що наприкінці вересня 2026 року естонська влада звинуватила російські спецслужби в організації підпалу будівлі оборонного підприємства Milrem Robotics у Таллінні. Інцидент стався в ніч із 14 на 15 серпня. За даними естонської служби внутрішньої безпеки, це була диверсія, замовлена російськими спецслужбами.

У цій справі також затримали людей, які прибули з Латвії.