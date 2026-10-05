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Естонія перекидає війська до кордону з Росією і закуповує озброєння, здатне завдати удару вглиб її територій – FT

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read2 хв
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Естонія перекидає війська до кордону з Росією і закуповує озброєння, здатне завдати удару вглиб її територій – FT
Естонія змінює оборонну доктрину. Джерело: Sõdurileht

Естонія передислокує ключову бригаду з міста Тапи до Йихві, що розташоване за 50 кілометрів від російського кордону. Це відбувається на тлі зміни підходу країни до оборони на випадок можливого вторгнення Росії.

Тепер Естонія планує боротися за кожен дюйм своєї території та завдавати потужних ударів за сотні кілометрів за лінією фронту вже з першого дня. Про це повідомляє Financial Times.

Естонія змінює оборонну доктрину

Протягом десятиліття після російського вторгнення в Україну у 2014 році естонські військові розробили оборонну доктрину з урахуванням історії та географії країни.

За попереднім планом, у разі агресії призовники мали швидко мобілізуватися та вести тактичну оборону, перешкоджаючи російським військам і завдаючи їм втрат до прибуття підкріплення НАТО.

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Однак, спостерігаючи за діями Росії в Україні, естонські військові керівники дійшли висновку, що такий план не спрацює. Вони вважають, що Кремль не зважає на втрати, намагаючись утримувати захоплену територію навіть після її знищення.

"Це оборона на висунутих позиціях"

Тепер Естонія планує боротися за кожен дюйм території та завдавати Росії потужних ударів за сотні кілометрів за лінією фронту.

"З військової точки зору це дуже складно. Ми не можемо маніпулювати противником [відступаючи або тактично заманюючи його в певні ситуації]. Ми маємо вибудувати наші лінії вже сьогодні. Це оборона на висунутих позиціях", – заявив полковник Тармо Кундла.

У розвідці побоюються провокації біля кордону

Військова розвідка Естонії особливо побоюється обмежених дій проти прикордонних цілей, зокрема невеликого переважно російськомовного міста Нарва.

Такі дії могли б стати провокаційним випробуванням рішучості НАТО, спрямованим на розкол альянсу.

Естонія перекидає війська до кордону з Росією і закуповує озброєння, здатне завдати удару вглиб її територій – FT

Карта. Джерело: Скриншот

Як повідомляв OBOZ.UA, визначення "гібридні" для атак країни-агресорки Росії не відповідають дійсності. Європейські політики повинні перестати так визначати те, що робить Москва, і називати речі своїми іменами – це "терористичні атаки" та "диверсії". Ба більше, системність таких дій РФ проти Європи фактично означає "своєрідну війну", заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

У Таллінні в ніч із 14 на 15 серпня стався підпал офісу оборонної компанії Milrem Robotics. Практично одразу правоохоронці заявили, що стався "акт саботажу", після чого Маргус Цахкна заявив, що диверсія була організована за наказом спецслужб Росії.

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