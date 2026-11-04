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"Епоха Трампа закінчилася": лідер демократів у Сенаті пообіцяв розслідування і судові позови. Відео

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
1,0 т.
"Епоха Трампа закінчилася": лідер демократів у Сенаті пообіцяв розслідування і судові позови. Відео
Чак Шумер

Лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер заявив, що після проміжних виборів американський парламент більше не підкорятиметься очільнику Білого дому Дональду Трампу. Він пригрозив розслідуваннями та судовими позовами стосовно президента.

Також Шумер закликав завершити війну в Ірані, оскільки її цілі досі незрозумілі американцям. Його заяви прозвучали під час спілкування з медіа.

Шумер пригрозив Трампу судовими позовами та розслідуваннями

Чак Шумер заявив, що після виборів Дональд Трамп більше не матиме колишнього впливу на роботу верхньої палати Конгресу. Він наголосив, що сенатори не збираються беззастережно підтримувати рішення президента.

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"Дні Сенату, який схилявся перед Трампом, минули. Ми наполегливо працюватимемо над скороченням витрат – з президентом чи без нього, і крапка", – сказав сенатор.

Він заявив про намір ініціювати розслідування, звертатися до суду та протидіяти рішенням Трампа через законодавчі механізми. Також він виступив за завершення війни в Ірані, наголосивши, що американці досі не розуміють, заради чого США беруть у ній участь.

"Через непередбачувані рішення Трампа американський народ не знає, за що, чорт забирай, ми воюємо в Ірані. Він ніколи цього не пояснював, він змінює свою думку день у день і хвилину за хвилиною. Цій війні треба покласти край, це має закінчитися", – сказав Шумер.

Нагадаємо, у США відбулися проміжні вибори до Конгресу. І за прогнозами, і за даними підрахунків, Демократична партія здобуває більшість не лише у Палаті представників, а й у Сенаті.

Як повідомляв OBOZ.UA, попри нищівну поразку республіканців на проміжних виборах в США Дональд Трамп знову заговорив про нову бальну залу в Білому домі. Він розмріявся, як буде приймати у ній світових лідерів, зокрема очільників Китаю та Росії Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна.

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