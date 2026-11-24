Колишній президент Франції Ніколя Саркозі, його дружина Карла Бруні та ще дев’ять осіб постануть перед судом у справі про ймовірну спробу підкупити свідка – бізнесмена Зіяда Такієддіна, щоб той відмовився від своїх звинувачень проти експрезидента. За версією слідства, учасники операції намагалися вплинути на свідка та домогтися закриття розслідування щодо можливого фінансування президентської кампанії Саркозі 2007 року коштами лівійського диктатора Муаммара Каддафі.

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Про це 24 листопада повідомило французьке видання Le Monde. Після п’яти років розслідування судді ухвалили рішення передати справу щодо всіх 11 фігурантів до кримінального суду Парижа, де слухання мають відбутися наприкінці 2027 року.

У чому звинувачують Саркозі та його оточення

Слідство стосується операції, яку назвали "Врятувати Сарко" (Sauver Sarko). Її метою, за версією правоохоронців, було домогтися, щоб бізнесмен Зіяд Такієддін відкликав свої попередні свідчення про передачу грошей із Лівії на фінансування президентської кампанії Ніколя Саркозі.

Серед фігурантів справи – сам експрезидент, його дружина Карла Бруні, а також Мішель Маршан, відома як Мімі Маршан, яку французькі медіа називають "королевою папараці". За даними слідства, Маршан була посередницею між організаторами операції та журналістами, які мали оприлюднити заяву Такієддіна про зміну позиції. Карла Бруні, своєю чергою, могла виступати посередницею від імені чоловіка.

Саркозі та Бруні мають постати перед судом за обвинуваченнями в участі у злочинній змові з метою організованого шахрайства та приховуванні фактів підкупу свідка. Мімі Маршан, окрім участі у змові, обвинувачують безпосередньо у підкупі свідка, а також у змові з метою підготовки до корупційних дій щодо іноземних судових службовців.

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Саркозі заперечує свою причетність до операції.

Як намагалися змусити Такієддіна відкликати свідчення

Історія розпочалася восени 2020 року. На той момент Зіяд Такієддін перебував у Лівані, куди виїхав після засудження у справі про незаконні фінансові операції, пов’язані з президентською кампанією Едуара Балладюра 1995 року. За його власними словами, він опинився у скрутному матеріальному становищі та жив у сестри.

Цим, за версією слідства, скористався Ноель Гійє, раніше відомий як Ноель Дюбюс. Він представився колишнім таємним агентом, хоча сам раніше був засуджений за шахрайство. Гійє нібито запропонував Такієддіну кілька мільйонів євро в обмін на відкликання звинувачень проти Саркозі.

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На той момент становище експрезидента було складним: у жовтні 2020 року його вчетверте притягнули до відповідальності у справі про ймовірне лівійське фінансування кампанії 2007 року. Цього разу йому висунули обвинувачення у злочинній змові.

11 листопада 2020 року Такієддін заявив про зміну своєї позиції в інтерв’ю телеканалу BFMTV та журналу Paris Match. Він стверджував, що Саркозі не отримував грошей від Каддафі. Організатори операції розраховували, що ця заява вплине на перебіг розслідування, однак переконати ані медіа, ані правоохоронців їм не вдалося.

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Невдовзі виникла нова проблема: 3 грудня Такієддіна затримали в Лівані у межах іншого провадження. Французькі судді, які розслідували справу про фінансування кампанії Саркозі, хотіли скористатися можливістю допитати бізнесмена.

За даними слідства, учасники операції поспішили домогтися його звільнення, залучивши для цього місцевих посередників. У середині грудня вони організували ще одну поїздку до Лівану, щоб офіційно засвідчити відмову Такієддіна від попередніх звинувачень у нотаріуса. Документ мали передати французьким слідчим, а його копії – журналістам BFMTV та Le Journal du Dimanche.

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Однак 14 січня 2021 року під час допиту французьким слідчим суддею Такієддін повернувся до своїх попередніх звинувачень проти Саркозі.

Яку роль у справі відігравали Карла Бруні та "королевою папараці" Мімі Маршан

За матеріалами розслідування, Мімі Маршан координувала дії групи, а Карла Бруні підтримувала зв’язок із нею від імені чоловіка. Для спілкування з Маршан Бруні використовувала окремий телефон, який, за її проханням, не мав бути пов’язаний з іншими засобами зв’язку.

Слідчі встановили, що Бруні стежила за перебігом першої поїздки Маршан до Бейрута в жовтні 2020 року. Вона також отримувала від неї повідомлення про затримання Такієддіна в Лівані та його становище.

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Саркозі під час допитів заперечував свою участь в операції. Водночас слідчі звернули увагу на свідчення журналіста Ерве Гаттеньо, який обговорював цю історію з керівником медіагрупи Арно Лагардером у телефонній розмові, перехопленій правоохоронцями. За словами журналіста, Маршан попередила Саркозі про перебіг операції, а той хотів контролювати всі процеси.

Карла Бруні також заперечувала свою причетність до організації підкупу. Вона заявляла слідчим, що не має здібностей до організації подібних операцій.

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Хто фінансував операцію і куди пішли гроші

Організація поїздок до Лівану, виплата застави та залучення місцевих посередників потребували значних коштів. Спочатку витрати покривали люди з особистого та професійного оточення учасників операції, однак згодом їм довелося шукати додаткове фінансування.

За даними слідчих, до цього залучили Давіда Лаяні – засновника компанії Onepoint, який симпатизував Саркозі. У грудні 2020 року він зустрічався з одним із посередників, а також із самим експрезидентом. Офіційно зустрічі пояснювали обговоренням екранізації популярної французької дитячої серії книг про героїню Фантометт. Права на неї належали медіагрупі Lagardère, консультантом якої був Саркозі.

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Паралельно Лаяні та Маршан уклали договір про використання іміджу останньої. На рахунок її компанії оперативно перерахували 72 тисячі євро. Однак, як встановили слідчі, кошти згодом переказали учасникам групи в Лівані, а сам договір так і не виконали.

У листуванні Маршан висловлювала занепокоєння затримкою з оформленням нотаріального документа та погрожувала повернути гроші Лаяні, оскільки не хотіла бути причетною до шахрайства. Водночас документ зрештою підписали 12 грудня 2020 року.

Пізніше, коли в березні 2021 року стало відомо, що Такієддін знову підтвердив свої попередні звинувачення, організатори операції, за версією слідства, намагалися домогтися його повторного ув’язнення, щоб підірвати довіру до його свідчень. Для цього місцевому посереднику та його оточенню переказали майже 10 тисяч євро. Компанія Маршан згодом відшкодувала ці кошти. Сама вона заперечувала зв’язок платежу з операцією та стверджувала, що оплатила лише фотографії бізнесмена.

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Що відомо про справу щодо лівійського фінансування кампанії Саркозі

Зіяд Такієддін був одним із головних свідків у розслідуванні ймовірного фінансування президентської кампанії Ніколя Саркозі 2007 року коштами лівійського диктатора Муаммара Каддафі.

У 2016 році бізнесмен заявив, що вперіод із листопада 2006-го до початку 2007 року перевозив із Триполі до Парижа гроші для кампанії Саркозі. За його словами, загалом ішлося про п’ять мільйонів євро, які він передав тодішньому керівнику апарату Саркозі Клоду Геану та самому експрезиденту.

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Саркозі послідовно заперечував ці звинувачення. У вересні 2025 року його засудили до п’яти років позбавлення волі у справі про ймовірну змову з метою отримання коштів від Лівії для фінансування кампанії. Він став першим колишнім президентом Франції після Другої світової війни, який опинився у в’язниці. Після 20 днів ув’язнення його звільнили під судовий нагляд на час розгляду апеляції.

Зазначимо, що це вже четверте кримінальне провадження, у межах якого Ніколя Саркозі постає перед судом. Два попередні – Bismuth (Корупція та торгівля впливом) та Bygmalion (Незаконне фінансування президентської кампанії 2012 року) – завершилися остаточними обвинувальними вироками, а у справі про лівійське фінансування його кампанії 2007 року триває апеляційний розгляд. Рішення апеляційного суду в цій справі очікується 30 листопада 2026 року.

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Водночас нове провадження щодо спроби домогтися відкликання свідчень Такієддіна є окремою судовою справою. Сам бізнесмен помер у Лівані у вересні 2025 року.

Як повідомляв OBOZ.UA, рівно рік тому, 26 листопада 2025-го Касаційний суд Франції підтвердив вирок Ніколя Саркозі за звинуваченням у незаконному фінансуванні його виборчої кампанії у 2012 році. Апеляція не змінила рішення та залишила у силі річний умовний вирок Саркозі, половина якого – з випробувальним строком.