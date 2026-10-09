Ексочільник розвідки Німеччини міг передавати дані китайському генералу – Der Spiege

У Німеччині затримали колишнього очільника німецької розвідки Августа Ганнінга. Його пдозрюють у державній зраді та роботі на іноземну розвідку.

Відео дня

Зокрема, за даними слідства, Ганнінг міг передавати засекречену інформацію Китаю. Подробиці повідомляє Der Spiegel.

Колишнього очільника служби зовнішньої розвідки Німеччини заарештували за підозрою у держзраді

Затримання Ганнінга німецькі правоохоронці провели вранці 6 жовтня у нього вдома. Сусіди впливого екссиловика спостерігали, як його виводять з будинку та саджають у поліцейський мікроавтобус, на якому Ганнінга доправили до слідчого судді у Карлсруе.

80-річний Ганнінг окрім посади очільника Служби зовнішньої розвідки (BND) свого часу також працював у відомстві федерального канцлера та Міністерстві внутрішніх справ країни.

"Звинувачення проти нього та його ймовірного спільника ставлять під сумнів міжнародну довіру до служби зовнішньої розвідки Німеччини. Вони також кидають різке світло на поведінку давніх високопосадовців, які, будучи добре забезпеченими пенсіонерами, перетворювали свої контакти та інсайдерські знання на додаткові гроші. Або, як звинувачують Ханнінга, можливо, навіть "використовували державні таємниці з метою отримання прибутку", що він заперечує", – йдеться у публікації.

РЕКЛАМА

Справу, фігурантом якої є Ганнінг, генеральна прокуратура Німеччини розслідувала впродовж щонайменше останніх п'ятьох місяців – і зрештою зібрала стільки доказів, що їх вистачило на ордер на арешт ексвисокопосадовця.

У прокуратурі підозрюють Ганнінга у шпигунстві та спробі отримати державну таємницю, йому закидають державну зраду та роботу на іноземну розвідку.

За даними Der Spiegel, серед епізодів, які розслідуються – ймовірна передача Ганнінгом інформації розвідці Азербайджану.

"Слідчі вважають, що Ханнінг, можливо, отримував секретну інформацію від BND протягом багатьох років після завершення своєї кар'єри на державній службі та передавав її під час роботи в сфері комерційного консультування", – пише Der Spiegel.

Головні історії дня

У справі проходить також спільник Ганнінга, що був його інформатором і свого часу очолював апарат відомства. Саме цей 64-річний чоловік, якого видання називає Манфредом Д., був інформатором затриманого експосадовця.

Службу у BND Ганнінг завершив у 2005 році, наступні чотири роки працював державним секретарем у МВС Німеччини, а з 2012 повернувся до Служби зовнішньої розвідки на одну з керівних посад.

РЕКЛАМА

На пенсію Ганнінг пішов у березні 2026 року, на той момент він керував апаратом BND.

Експерт з безпеки Пітер Р. Нойманн заявив, що таке джерело інформації було б "джекпотом" для будь-якої розвідслужби.

Інформатор передав Ганнінгу тисячі документів BND, зокрема засекречені

За даними Der Spiegel, до червня 2022 року Манфред Д. передав своєму колишньому начальнику Ганнінгу близько 2000 документів BND за винагороду, включаючи численні секретні документи.

"Якщо звинувачення правдиві, Д. постачав своєму колишньому начальнику купу державної таємниці. Зокрема, вважається, що документи містили інформаційні документи для керівництва BND перед щотижневими брифінгами розвідки в Канцелярії. Група завжди зустрічається таємно та обговорює найважливіші світові кризи, від війни в Україні до ядерної програми Ірану", – зазначає видання.

РЕКЛАМА

Джерела Der Spiegel наголошують, що такі службові записки, особливо коли вони надходять від BND, зазвичай містять численні дуже конфіденційні відомості, деякі з яких надходять відрозвідок країн-партнерів. Тож, наголошує видання, справа може мати суттєві міжнародні наслідки.

Колишній віце-президент BND Арндт Фрайтаг фон Лорінгховен вважає, що арешт Ганнінга вже спричинив "ефект атомної бомби". Адже документи, які могли потрапити до рук іноземних розвідок, є "перлинами" BND.

Адвокат Ганнінга заперечує звинувачення.

РЕКЛАМА

"Мого клієнта незаконно переслідують", – цитує його слова Der Spiegel.

Адвокат підтвердив, що Ганнінг володів конфіденційними документами, але назвав неправдою те, що його клієнт "передавав інформацію на шкоду Федеративній Республіці Німеччина", тим більше за гроші.

"Подальше розслідування це покаже", – впевнений представник затриманого експосадовця.

РЕКЛАМА

Приховане життя Ганнінга

Spiegel пише, що Ганнінг зберігав впливовість як високопоставлений державний службовець і продовжував виступати на телебаченні, зокрема коментуючи (і засуджуючи) витоки даних.

Однак досить швидко за Ганнінгом закріпилася й куди менш почесна репутація – людини, яку, за висловом авторів матеріалу, можна було купити.

"Очевидно, він був не проти працювати на сумнівних клієнтів – за умови належної оплати. Одним із цих сумнівних клієнтів був Олег Дерипаска, російський олігарх. Дерипаска дивом піднявся від помічника електрика до одного з найбагатших російських олігархів у сфері сировинних товарів, тісно пов'язаного з Кремлем. У 2012 році Дерипаска боровся з іншим олігархом, Майклом Чорним, у лондонському суді за гроші за акції найбільшого на той час алюмінієвого конгломерату Росії. Це було наслідком сумнозвісних алюмінієвих війн 1990-х років, коли під час приватизації російської промисловості менеджери та гангстери десятками опинилися в калюжах крові – і Дерипаска вийшов переможцем. Чорний подав до суду на свого колишнього бізнес-партнера на мільярди, а свідком Дерипаски з письмовою заявою був Август Ханнінг", – пише Spiegel.

РЕКЛАМА

Брався Ганнінг, за даними видання, за будь-що, де відчував запах грошей. Він лобіював інтереси компанії Motorola, що намагалася виграти тендер на постачання нагрудних камер для німецьких поліцейських, у МВС Німеччини, де раніше працював і де зберіг зв'язки.

Адвокат Ганнінга згодом заявив журналістам, що, мовляв, законодавство не забороняє його клієнту займатися подібною діяльністю, адже він вже не є держслужбовцем.

"Ганнінг також не виявляв особливої ​​стриманості у спілкуванні з авторитарними державами. Ще у 2011 році високопосадовець у відставці був у списку учасників нібито форуму з прав людини в Баку, столиці Азербайджану. Країна не зажила слави захисника прав людини. Пізніше Ганнінг став членом правління Німецько-азербайджанського форуму, лобістської асоціації, яка організовувала заходи за участю режиму в Баку, його нафтової компанії, яка має репутацію корумпованої, та представників Німеччини", – зазначено у матеріалі.

РЕКЛАМА

Також колишній глава BND регулярно їздив до Китаю. Він добре знайомий з китайським генерал-майором у відставці Ван Цзяньчженом, котрий свого часу був військовим аташе у Берліні.

"Вийшовши на пенсію, офіцер переклав мемуари Ганса Модрова, передостаннього глави уряду Східної Німеччини, та переклав китайською мовою книгу розмов з колишнім канцлером Герхардом Шредером. У передмові за липень 2017 року Ван подякував Ханнінгу за те, що отримав від нього "підказки та пояснення". Ханнінга та генерал-майора у відставці також пов'язували ділові стосунки: обидва входили до дорадчої ради німецько-китайського екопарку у Циндао", – пише Spiegel

РЕКЛАМА

Видання зазначає: те, що деякі ділові операції Ханнінга здавалися сумнівними, було відомо і федеральному уряду. Особливо враховуючи, що він такий був не один. Герхард Шиндлер, один із наступників Ханнінга в BND, влаштувався на роботу в агентство Friedrich30 після звільнення з BND. Туди ж був прийнятий на роботу Гюнтер Гайсс, колишній координатор розвідки в Канцлерській канцелярії. Так само, як і колишній генерал Бундесверу Ганс-Лотар Домрезе, після того, як він залишив свою найвищу посаду в НАТО.

РЕКЛАМА

У Комісії з парламентського нагляду Бундестагу, яка має стежити за розвідувальними службами, законодавці неодноразово порушували питання такої консалтингової роботи. У 2023 році вони навіть опублікували публічне попередження, заявивши про небезпеку того, що інформація, "отримана під час виконання службових обов'язків", може стати доступною для "авторитарних режимів".

У попередженні зазначалося, що "підробітки" пенсіонерів можуть стати загрозою безпеці.

"Але жоден федеральний уряд не наважився покласти край цій практиці. Обґрунтування завжди були схожими: на жаль, юридично нічого не можна було зробити з діловою поведінкою колишніх чиновників, які мали доступ до секретної інформації", – пише Spiegel.

РЕКЛАМА

Видання нагадує про один з епізодів життя Ганнінга, що стався близько 10 років тому. Тоді він увійшов до наглядової ради одного з латквійських банків, сферою його відповідальності був комплаєнс: щомісяця за свої послуги він отримував близько 12 тисяч євро.

"Після невдалої угоди з інвестором банк став неплатоспроможним. Арбітражний керуючий виявив, що деякі активи банку зникли, і латвійський фонд гарантування вкладів був змушений втрутитися. Результат: позов про відшкодування збитків у двозначних мільйонах проти Ханнінга та інших колишніх посадовців. Коли DER SPIEGEL звернувся до нього за коментарем, Ханнінг заперечив будь-яку кримінальну поведінку у 2023 році. Але латвійський суд постановив, що з того часу дві третини його пенсії будуть заморожені; результат провадження досі невідомий", – зазначено у матеріалі.

РЕКЛАМА

У Spiegel вважають, що "протягом багатьох років Ганнінг, очевидно, міг продовжувати займатися тіньовими справами, навіть коли його як колишнього посадовця все ще раді бачити на прийомах BND".

"Ганнінг також був присутній на церемонії передачі посади нинішньому президенту BND Мартіну Єгеру. Це було у вересні минулого року. Того ж місяця слідчі вперше особисто відвідали Ханнінга у його маєтку в Нордвальде: 16 вересня 2025 року вони прибули для обшуку його будинку та офісних приміщень. Колишнього високопоставленого співробітника розвідки підозрювали у причетності до можливої ​​спроби викрадення двох молодших дітей Крістіни Блокспадкоємиці великої німецької мережі стейк-хаусів Block House. Він це заперечує", – пише Spiegel.

РЕКЛАМА

Сам Ганнінг тоді називав обшуки "схожими на погарбування".

За його словами, 23 поліцейських "перевернули будинок догори дном" – і вилучили 15 комп'ютерів, понад 100 USB-накопичувачів, планшет і його смарт-годинник; а також 60 папок, які були доставлені до Гамбурга фургоном доставки.

"Абсолютно нічого з того, що вони викрали, не має жодного стосунку до справи Блок – і це мене дуже турбувало", – сказав тоді Ганнінг.

У Spiegel же вважають, що під час обшуків слідчі, очевидно, натрапили на велику кількість секретних документів з колишнього місця роботи Ганнінга, BND, зокрема аналіз чисельності військових частин російської армії та розвідувальні дані щодо ядерної програми Ірану.

РЕКЛАМА

Гамбурзькі слідчі залучили Федеральну генеральну прокуратуру в Карлсруе, яка відповідає за розслідування справ, пов'язаних зі шпигунством та державною зрадою.

Серйозний удар для BND

Справа Ганнінга – це ще один серйозний удар по репутації BND, зокрема, тому, що вона стосується іноземних держав та їхніх партнерських служб.

"Німецькі розвідувальні служби залежать від обміну інформацією. Багато зірваних атак можна простежити за своєчасними підказками іноземних служб, часто зі США та Ізраїлю. Витоки інформації дуже пильно контролюються", – пише Spiegel.

РЕКЛАМА

Бодай частково мінімізувати завдану репутаційну шкоду BND може, перейшовши у "безжальний наступ", переконаний колишній заступник керівника відомства Фрейтаг фон Лорінгховен.

Служба повинна максимально сприяти розслідуванню і пояснити країнам-партнерам, що буде зроблено для унеможливлення повторення подібних витоків.

"Одна деталь розслідування, ймовірно, вразить дружні держави як особливо тривожна. Видання DER SPIEGEL дізналося, що, як вважається, Ганнінг також використовував інформацію BND для проведення аналізу, який нібито призначався для офіцера азербайджанської розвідки. Саме для Азербайджану. Чи справді аналіз Ганнінга досяг свого одержувача, досі розслідується. Арешт Ганнінга стався у невдалий для BND час. Агентство ледве оговталося від ганебної справи керівника відділу, який нібито шпигував на користь Росії. Судовий процес триває з грудня 2023 року в берлінському суді. Тепер черговий непомітний витік секретних матеріалів – на найвищому рівні протягом кількох років – ймовірно, ще більше підірве довіру до німецьких служб. У світі шпигунів навряд чи є більший капітал, ніж конфіденційність", – пише видання.

РЕКЛАМА

І Ганнінг, додає Spiegel, точно про це знав. Адже сам років двадцять тому заявляв, що розвідувальна служба "не може прийняти, коли колишній співробітник розкриває службові таємниці та ставить під загрозу джерела".

Представники BND, очевидно, цього тижня почали звертатися до іноземних партнерських служб, щоб повідомити своїм колегам, що вони ще не знають повного масштабу завданої шкоди, але надаватимуть цю інформацію, коли вона надходитиме. З деякими колегами говорив особисто керівник BND Єгер.

Як повідомляв OBOZ.UA, 6 жовтня уНімеччині заарештували ексглаву розвідки за підозрою у шпигунстві та держзраді.