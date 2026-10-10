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"Дипломатія не повинна обмежуватися зустрічами": Іран хоче доєднатися до СНД

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
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"Дипломатія не повинна обмежуватися зустрічами": Іран хоче доєднатися до СНД
Іран хоче приєднатися до СНГ. Джерело: Fars News

Президент Ірану Масуд Пезешкіан, виступаючи на саміті Співдружності Незалежних Держав (СНД) у Туркменістані, закликав до створення нового формату регіонального співробітництва. Глава держави хоче переформатувати організацію в "СНД+".

На його думку, це дозволить поглибити інтеграцію та об’єднати економічний і енергетичний потенціал країн регіону. Про це повідомляє Fars News.

Іран як природний міст до відкритих морів

Іран вперше взяв участь у саміті СНД як спеціально запрошений гість, що, за словами Пезешкіана, відкриває нову сторінку у відносинах Ісламської Республіки з країнами Співдружності. Президент підкреслив, що Іран є невід’ємною частиною географічної, історичної та культурної екосистеми регіону. Він зазначив, що конкуренція між логістичними шляхами не вигідна нікому, а ключовим завданням є їхнє об’єднання.

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"Регіональна дипломатія не повинна обмежуватися зустрічами, а має допомагати врегулювати кризи, підтримувати контакти, запобігати ескалації конфліктів та розвивати практичну співпрацю. Для Центральної Азії Ісламська Республіка Іран — це не просто партнер, а природний шлях, що з’єднує Центральну Азію та Євразію з відкритими водами", — заявив президент Ірану.

Він окремо виділив південні порти Ірану в Перській та Оманській затоках, зокрема порт Чабахар, які можуть з’єднати регіон із Південною Азією, Африкою та Європою. Крім того, Пезешкіан підтримав ініціативу Туркменістану в ООН щодо створення транспортного коридору через Каспійське море, зазначивши, що Іран готовий задіяти свої потужності для реалізації цього проєкту.

Неподільність безпеки та дипломатія без тиску

Говорячи про геополітичну ситуацію, Пезешкіан поскаржився, що за останній рік Іран двічі зазнав військових атак з боку США та Ізраїлю, що завдало шкоди цивільній інфраструктурі та негативно позначилося на стабільності в усьому регіоні.

Іранський політик наголосив, що регіональна безпека є неподільною. Пезешкіан розповів, що неможливо забезпечити процвітання однієї частини регіону, допускаючи нестабільність і тиск в іншій. Санкції та економічний тиск на Іран, за його словами, шкодять усій регіональній торгівлі та енергетичному ладу.

Президент Ірану підтвердив прихильність Тегерана до дипломатичного врегулювання, але зазначив, що діалог можливий лише на рівних умовах. За його словами, діалог має ґрунтуватися на взаємній повазі та виконанні зобов’язань. Також він підкреслив, що будь-які погрози та тиск роблять переговори безглуздими.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що американські військові не завдаватимуть ударів по Ірану протягом майже місяця. Він вказав точну дату, до якої США утримаються від ударів – це 3 листопада, – і уточнив, що це дата проміжних виборів у США.

Як повідомляв OBOZ.UA, нещодавно віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Іран має суттєво скоротити потужності зі збагачення урану, якщо хоче досягти угоди зі Сполученими Штатами та покласти край війні, яка триває вже сім місяців. За його словами, Вашингтон очікує від Тегерана не обіцянок, а конкретних кроків щодо ядерної програми.

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