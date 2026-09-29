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Блог

Олександр Кірш
Олександр Кірш

Економіст

Новини. Світ / Думки
Time to read1 хв
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Блог |

Дядечко Трампе, а Путін за те, що Ви до нього недружній, сховає від Вас, сказав, важливу інформацію

Дядечко Трампе, а Путін за те, що Ви до нього недружній, сховає від Вас, сказав, важливу інформацію
Володимир Путін та Дональд Трамп
Джерело: Колаж OBOZ.UA

1. Директор Мордору підписав указ, яким суворо заборонив, як повідомляє The Moscow Times, будь-яке поширення даних щодо всіх без виключення російських нафтопереробних підприємств.

Відтепер відповідна інформація про обсяги переробки й виробництва товарів,

а також їх запасів і заплановану чи фактичну реалізацію – знаходитиметься в переліку даних, доступ до яких обмежений.

Це запроваджується

"у відповідь на недружні дії США, що суперечать міжнародному праву, і іноземних держав, що приєдналися до них, [а також] міжнародних організацій", – йдеться в указі.

Тож Путін навіть і не здогадується, що ЦРУ знає все раніше й краще за нього.

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2. Тим часом заступниця міністра національної оборони Польщі [Владислава Косіняк-Камиша] Магдалена Собковяк-Чарнецька, коментуючи заяву Зеленського щодо [можливого] рішення Трампа передати Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot, сказала:

"Ми подали пропозицію, що якщо планується будівництво такого заводу в Україні, то пропонуємо побудувати його на території Польщі, щоб він був на ТАК ЗВАНІЙ безпечній території".

"Так званій"!!! Все вже в польському Міноборони розуміють…

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