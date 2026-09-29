Дядечко Трампе, а Путін за те, що Ви до нього недружній, сховає від Вас, сказав, важливу інформацію
1. Директор Мордору підписав указ, яким суворо заборонив, як повідомляє The Moscow Times, будь-яке поширення даних щодо всіх без виключення російських нафтопереробних підприємств.
Відтепер відповідна інформація про обсяги переробки й виробництва товарів,
а також їх запасів і заплановану чи фактичну реалізацію – знаходитиметься в переліку даних, доступ до яких обмежений.
Це запроваджується
"у відповідь на недружні дії США, що суперечать міжнародному праву, і іноземних держав, що приєдналися до них, [а також] міжнародних організацій", – йдеться в указі.
Тож Путін навіть і не здогадується, що ЦРУ знає все раніше й краще за нього.
2. Тим часом заступниця міністра національної оборони Польщі [Владислава Косіняк-Камиша] Магдалена Собковяк-Чарнецька, коментуючи заяву Зеленського щодо [можливого] рішення Трампа передати Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot, сказала:
"Ми подали пропозицію, що якщо планується будівництво такого заводу в Україні, то пропонуємо побудувати його на території Польщі, щоб він був на ТАК ЗВАНІЙ безпечній території".
"Так званій"!!! Все вже в польському Міноборони розуміють…
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