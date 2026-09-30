У Нідерландах зафіксовано наймолодший у світі відомий випадок проведення евтаназії. Згідно зі звітом голландської комісії з розслідування випадків смерті, процедуру було проведено наприкінці минулого року дитині, якій на той момент було майже 24 місяці.

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Раніше у звітах вказувався лише загальний вік – до 12 років. Про це повідомляє The Telegraph.

Важкий діагноз і нестерпні страждання

Стать дитини не розголошується. Відомо, що вона страждала від тяжкого ушкодження головного мозку, церебрального паралічу, порушень зору та частих епілептичних нападів.

Крім того, через ускладнення у дитини було утруднене дихання і регулярно виникали численні інфекції, що неодноразово призводили до сепсису. Медична комісія встановила, що дитина зазнавала нестерпних страждань без надії на одужання.

Процедура евтаназії була проведена шляхом поступової седації (стан, при якому пацієнт перебуває у стані легкого сну, але зберігає самостійне дихання) із застосуванням препаратів, що викликають кому.

Законодавча база та умови проведення

Нідерланди стали першою країною у світі, яка легалізувала евтаназію у 2002 році для осіб із невиліковними захворюваннями, що спричиняють тяжкі фізичні або психічні страждання.

Розширення законодавства, що дозволяє евтаназію для невиліковно хворих дітей віком від 1 року до 12 років, набуло чинності два роки тому. До цієї реформи чіткої правової бази для цієї вікової категорії не існувало, оскільки вважалося, що діти цього віку не здатні самостійно приймати подібні рішення. Евтаназія була доступна лише для немовлят (до 1 року) та підлітків старше 12 років.

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Для проведення процедури дитині від 1 до 12 років згідно із законом Нідерландів обов’язковими є такі умови: обов’язкове проведення консультацій із батьками та їхня повна згода; підтвердження лікарями факту, що дитина зазнає нестерпних страждань; офіційний медичний висновок про відсутність надії на поліпшення стану або одужання.

До цього випадку наймолодшим пацієнтом, якому було проведено евтаназію, вважалася дев’ятирічна дитина з Бельгії, якій зробили смертельну ін’єкцію у 2016 або 2017 році. Бельгія стала першою країною, яка скасувала будь-які вікові обмеження щодо евтаназії ще у 2014 році.

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