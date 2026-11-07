Два аеростати порушили повітряний простір Молдови: що відбувається

У суботу, 7 листопада, у Молдові зафіксували два випадки порушення повітряного простору об'єктами схожими на аеростати. Один помітили у Дрокіївському районі, а інший – у Сорокському районі.

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Про це повідомляє NewsМaker. Обидва літальні апарати невдовзі залишили територію країни.

Що відомо

Про порушення повітряного простору двома невідомими об'єктами поінформували у міністерство оборони Молдови.

"Один із них помітили у Дрокіївському районі, другий перетнув кордон з боку України у Сорокському районі. Обидва об'єкти незабаром залишили повітряний простір Молдови", – йдеться у повідомленні.

Перший інцидент стався 7 листопада о 09:15. Повітряну кулю зафіксували над селом Мошани Дрокіївського району. Через сім хвилин, о 09:22, вона покинула повітряний простір Молдови поблизу Єлизаветівки.

Другий об’єкт виявили о 10:35. Він перетнув молдовський кордон з боку Вінницької області України, рухаючись у напрямку села Трифауци Сорокського району. Уже за хвилину аеростат залишив повітряний простір країни поблизу Русланівки.

У міноборони Молдови зазначили, що Центр повітряних операцій продовжує контролювати ситуацію та стежити за повітряним простором держави.

Нагадаємо, 23 жовтня у селищі Киштельниця Теленештського району Молдови знайшли російський ударний дрон "Герань", що впав неподалік житлового будинку, але, на щастя, не вибухнув. БПЛА російських загарбників впав всього за 100 метрів від житла.

Як повідомляв OBOZ.UA, перший у жовтні "невідомий" російський дрон, який згадали у молдавському міноборони, залетів до республіки 16 жовтня. На відміну від другого, він впав і вибухнув – небезпечний інцидент стався поблизу села Скаяни в Дондюшанському районі.

Причому 15–16 жовтня в повітряному просторі країни зафіксували шість випадків несанкціонованого прольоту безпілотників.