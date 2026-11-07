"Дуже масштабна угода": Трамп знову анонсував "важливі" домовленості щодо України

Президент США Дональд Трамп заявив про проведення серії телефонних переговорів, присвячених врегулюванню війни в Україні. Також американський лідер прокоментував майбутню зустріч сторін в Абу-Дабі.

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За словами Трампа, і Київ, і Москва готові до діалогу. Про це американський президент повідомив журналістам під час публічного виступу, трансляцію якого вів Білий дім.

Діалог воюючих країн

За інформацією глави Білого дому, сторони конфлікту вперше продемонстрували готовність до дипломатичного рішення.

"Сьогодні я провів телефонні переговори, завтра будуть ще. У понеділок і вівторок у них відбудеться зустріч", – заявив президент США.

Таємні контакти та масштабні плани

Водночас Трамп не уточнив, з ким саме він спілкувався в межах поточних консультацій. Характеризуючи потенційні результати майбутніх контактів, американський лідер укотре назвав можливу домовленість "дуже масштабною угодою".

"Росія та Україна, я думаю, вперше хочуть домовитися. У нас зустрічі. Мені сьогодні телефонували, у мене буде розмова завтра. Як ви знаєте, у них зустрічі в понеділок і вівторок. Але вони, я думаю, хочуть домовитися. Це буде дуже масштабна угода. Думаю, вона стосуватиметься всієї Європи. Це буде дуже велике врегулювання", – повідомив президент США.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що "Росія серйозно налаштована на зустріч в Абу-Дабі".

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні Джаред Кушнер заявив, що США проведуть переговори з Україною та Росією в Абу-Дабі. Він також сформулював згадані в матеріалі 5 цілей і виголосив тираду про недоторканність територіальної цілісності та суверенітету країн.

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