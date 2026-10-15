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Дрон вперше атакував нафтовий танкер у водах Румунії, сталася пожежа: з’явилися дані про долю екіпажу

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read1 хв
icon 1,3 т.
Дрон вперше атакував нафтовий танкер у водах Румунії, сталася пожежа: з’явилися дані про долю екіпажу
Дрон вперше атакував нафтовий танкер у водах Румунії. Джерело: Marine Traffic

У територіальних водах Румунії нафтовий танкер YARA J під прапором Коморських Островів зазнав атаки безпілотників. У момент удару на борту перебувало 17 членів екіпажу з Сирії, Індії та Ірану.

Цивільне торгове судно прямувало до України. Про це повідомляє Radio Constanta.

Інформація про атаку

Лідер Вільної профспілки моряків Адріан Міхелчіою заявив, що напад був "навмисним, скоєним на судно, яке, ймовірно, прямувало в Україну і яке вперше зазнало нападу в територіальних водах Румунії".

Також він заявив, що екіпажу нічого не загрожує. Евакуація після атаки БПЛА не проводилась. За попередньою інформацією, двигуни корабля справні, тож танкер може продовжувати рух своїм ходом.

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Нафтовий танкер атакував безпілотником у територіальних водах Румунії, в порту Суліна.

Станом на 10:00 ранку 15 жовтня сервіс Marine Traffic показує поточний статус та позицію танкера. Після атаки судно перебуває на якірній стоянці на рейді у районі Сулинського гирла Дунаю.

Дрон вперше атакував нафтовий танкер у водах Румунії, сталася пожежа: з’явилися дані про долю екіпажу

Дрон атакував танкер у водах Румунії. Джерело: Marine Traffic

Нагадаємо, прем'єр-міністр Болгарії Румен Радєв відреагував на удар по комерційному судну у безпосередній близькості від територіальних вод його країни. Глава уряду назвав такі атаки "абсолютно неприйнятними" та анонсували виклик російського посла "на килим".

Раніше біля берегів Болгарії дрони атакували два торгові судна в економічній зоні країни. Одне судно зазнало серйозних пошкоджень корпусу і затонуло, а доля його екіпажу залишається невідомою. З другого судна евакуювали 18 моряків, двоє отримали серйозні травми.

Як повідомляв OBOZ.UA, через цілеспрямовані російські удари по українських портах експорт зерна фактично заблокований, а під загрозою псування опинилася третина врожаю. Це може створити ризики не лише для України, а й для продовольчої безпеки нестабільних регіонів світу

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