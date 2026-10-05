Дострокові вибори в Іспанії: що відомо про ставлення до України консерваторів, які можуть прийти до влади

Іспанський прем’єр-міністр Педро Санчес оголосив про дострокові парламентські вибори, які відбудуться 29 листопада. Він вирішив розпустити парламент після того, як уряд не зміг провести через Конгрес два декрети щодо житла, а його коаліція втратила необхідну підтримку.

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Про рішення Санчеса пише El País. Прем’єр заявив, що за нинішньої ситуації уряду не вистачає

парламентської більшості навіть для ухвалення термінових заходів у сфері житла. За його словами, після консультацій із членами уряду, партії та парламентськими партнерами він вирішив призначити вибори на 29 листопада.

Політика України

Під час виступу Санчес окремо згадав зовнішню політику свого уряду. Він заявив, що Іспанія підтримує Україну, Європейський Союз та Організацію Об’єднаних Націй.

"Ми підтримуємо Україну, ЄС, ООН, боремося з тиранами, техноолігархами", – сказав Санчес. Він також заявив про збільшення міжнародної допомоги Іспанії та назвав країну одним зі світових орієнтирів у питаннях миру, соціальної політики та економічного розвитку.

При цьому головна увага майбутньої виборчої кампанії буде зосереджена на внутрішній політиці. За даними El País, опитування приватних соціологічних інститутів показують перевагу правих партій. Сумарно Народна партія та Vox, за цими прогнозами, можуть отримати понад 50% голосів.

Що далі

Офіційна виборча кампанія розпочнеться за 15 днів до голосування, однак іспанські політичні сили вже фактично перейшли до виборчого режиму. Голосування відбудеться 29 листопада.

Для Санчеса ситуація складніша, ніж під час виборів 2023 року. Тоді він зміг зберегти посаду завдяки коаліційним домовленостям, попри те, що соціалісти не здобули найбільшу кількість голосів. Тепер опитування вказують на можливу перемогу правого блоку.

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Окремою проблемою для лівих залишається ситуація навколо партій, які перебувають ліворуч від PSOE. Колишній Sumar тепер має називатися Frente Amplio, однак на момент підготовки матеріалу цей політичний простір ще не визначився з кандидатом. Також не виключено, що ліві сили підуть на вибори окремими списками через конфлікт із Podemos.

На рішення Санчеса про дострокові вибори вплинули не лише проблеми з парламентською більшістю, а й низка судових та політичних криз. Серед них джерело називає справи проти колишніх соратників прем’єра, розслідування щодо його дружини та брата, а також інші гучні судові процеси.

Головні історії дня

У підсумку Санчес вирішив не чекати завершення законодавчого терміну та призначив дострокові вибори. Тепер результат голосування визначить, чи зможуть соціалісти зберегти владу, чи Іспанія отримає новий уряд на чолі з правими силами.

Позиція Vox

У березні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, лідер іспанської праворадикальної партії Vox Сантьяго Абаскаль заявляв, що українських біженців слід приймати в Іспанії. Водночас він проводив різку відмінність між українцями, які тікали від війни, та мігрантами з мусульманських країн.

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Абаскаль також однозначно засудив російське вторгнення в Україну та намагався дистанціювати Vox від прихильників Володимира Путіна. Він називав президента України Володимира Зеленського прикладом для вільного світу, героєм і патріотом.

Водночас позиція представників Vox на початку війни не була однозначною. У регіоні Арагон політики партії відмовилися підтримати текст із засудженням російської агресії, пояснивши це небажанням "імпровізувати". Крім того, двоє представників Vox у Сеуті публічно висловлювали підтримку Путіну, хоча згодом відмовилися від цих заяв.

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У матеріалі Anadolu Agency також зазначалося, що Абаскаль та інші європейські праві політики раніше зазнавали критики через прихильні до Путіна висловлювання. Вставлений текст

Дистанція від Кремля

Дослідження Уго Маркос-Марн "Іспанська радикальна права у тіні вторгнення в Україну", опубліковане у 2023 році Європейським центром популізму, окремо розглядало вплив війни в Україні на іспанських правих популістів.

Автор аналізував виступи в іспанському парламенті, дописи партії Vox та її лідера у Twitter, а також дані опитувань Центру соціологічних досліджень Іспанії. У дослідженні зазначається, що зв’язки між Кремлем та радикальними правими силами Іспанії були відносно слабкими порівняно з іншими європейськими країнами.

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Водночас після початку російського вторгнення дослідник зафіксував спроби іспанських правих сил дистанціюватися від Путіна. Війна в Україні стала важливою темою партійної конкуренції, а позиції щодо Росії почали змінюватися в міру того, як ставали очевидніші наслідки вторгнення.

Дослідження водночас вказує, що на рівні окремих виборців картина була складнішою, а ставлення до війни та Росії не зводилося до однієї позиції.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про проведення дострокових парламентських виборів 29 листопада. Глава уряду заявив, що прагне отримати ширшу підтримку виборців і сформувати в парламенті більш стійку прогресивну більшість.