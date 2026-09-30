Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиЧому саботували нові штрафи за перевищення швидкостіУкраїнців убивають на дорогах, а нардепи відмовляються посилювати покарання: чому саботували нові штрафи за перевищення швидкостіБанки приймають долари від українців за новим курсомБанки приймають долари від українців за новим курсом: скільки коштує валюта 30 вересня"Це Боже благословення!" Ірина Федишин дізналася стать третьої дитини: вона виховує двох хлопчиків"Це Боже благословення!" Ірина Федишин дізналася стать третьої дитини: вона виховує двох хлопчиківОкупанти в Олешках відбирали продукти, які скинули українські військові, у місті зникають люди – МВАОкупанти в Олешках відбирали продукти, які скинули українські військові, у місті зникають люди – МВАСили оборони за добу скоротили чисельність армії РФ на майже 1,5 тис. окупантів: дані ГенштабуСили оборони за добу скоротили чисельність армії РФ на майже 1,5 тис. окупантів: дані ГенштабуСпорт, родина і творчість: як працює формула корпоративної єдності БаДМСпорт, родина і творчість: як працює формула корпоративної єдності БаДМЛітак Дубай – Тель-Авів подав сигнал про викрадення через бійку пілотів: ті виявились українцем і росіяниномЛітак Дубай – Тель-Авів подав сигнал про викрадення через бійку пілотів: ті виявились українцем і росіянином"Російську армію треба зупинити": партизани "Атеш" влаштували диверсію на  залізничній гілці Донецьк – Мелітополь. Відео"Російську армію треба зупинити": партизани "Атеш" влаштували диверсію на  залізничній гілці Донецьк – Мелітополь. ВідеоЯке дівоче прізвище було в Олени Зеленської і чому його вважають рідкіснимЯке дівоче прізвище було в Олени Зеленської і чому його вважають рідкісним

Досі немає чітких процедур: у Польщі розробляють інструкції для роботодавців на випадок повітряної загрози

Софія Закревська
Софія Закревська
Time to read2 хв
icon 336
Досі немає чітких процедур: у Польщі розробляють інструкції для роботодавців на випадок повітряної загрози
Cирена системи цивільного захисту та оповіщення населення у Польщі
Джерело: Cezary Aszkiełowicz/Agencja Wyborcza.pl

У Польщі працюють над посібником для роботодавців і працівників щодо дій під час повітряних загроз. Документ має визначити, як реагувати на попередження Урядового центру безпеки (RCB) та коли слід призупиняти роботу.

Про це пише Polskie Radio. Спеціальний посібник готує польська Державна інспекція праці. Роботодавці продовжують звертаються до неї із запитаннями, оскільки в багатьох компаніях досі немає чітких процедур на випадок загрози з повітря.

Президент Люблінського осередку Спілки підприємців і роботодавців Лешек Кендзєравський заявив, що працівники та роботодавці мають заздалегідь знати, куди прямувати під час небезпеки та за яких умов роботу необхідно призупинити.

Він зазначив, що велика кількість попереджень RCB, особливо у прикордонних районах, може призвести до того, що люди перестануть реагувати на них. Тому Кендзєравський вважає необхідним чітко визначити, які саме повідомлення є підставою для припинення роботи.

Читайте також
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
icon 818
У США розкрили запечатану у 1950 році "капсулу часу": що знайшли всередині. Фото
icon 818
У США розкрили запечатану у 1950 році "капсулу часу": що знайшли всередині. Фото
Надія ДанищукНадія Данищук
icon 681
Трамп запровадив санкції проти десяти постачальників зброї для Ірану: повний список
icon 681
Трамп запровадив санкції проти десяти постачальників зброї для Ірану: повний список
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
icon 522
81-річний мільярдер, який не має нащадків, вкладає мільйони в місто-привид: що він задумав
icon 522
81-річний мільярдер, який не має нащадків, вкладає мільйони в місто-привид: що він задумав

У Державній інспекції праці підтвердили, що робота над посібником триває. Рекомендації мають охопити різні види попереджень та рівні загрози.

Документ покликаний дати роботодавцям зрозумілий алгоритм дій у ситуаціях, коли виникає загроза для працівників.

Раніше Міністерство внутрішніх справ та управління Польщі підготувало інструкцію щодо дій у разі загрози повітряної атаки – посібник, який крок за кроком показує, як підготуватися заздалегідь і як поводитися після оголошення тривоги.

У ньому йдеться про те, де і як шукати безпечне укриття; що робити, якщо неможливо дістатися до укриття; як вибрати найбезпечніше приміщення в будинку чи іншій будівлі; як застосовувати правило двох стін; що має бути в евакуаційному рюкзаку.

Нагадаємо: російська армія ввечері в понеділок, 28 вересня, націлила реактивний БпЛА типу "Шахед" на міжнародний пункт пропуску "Ягодин" на кордоні Волинської області з Польщею. Вибух пошкодив приміщення КПП на в'їзд до терміналу.

Через цю атаку РФ сирени також звучали в прикордонних громадах Польщі, а саме в Люблінському воєводстві. Оперативне командування Збройних сил РП повідомило, що польська військова авіація піднімалася в повітря.

Як повідомляв OBOZ.UA, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчі тижні й місяці будуть складними для поляків через дедалі агресивніші дії Росії проти України. За його словами, російські атаки наближаються до польського кордону та вже регулярно відбуваються поблизу прикордонної інфраструктури.

Також ми писали про те, що Польща змінила правила застосування військової авіації щодо повітряних цілей. Тепер польські пілоти за потреби можуть збивати об'єкти, які не перебувають у межах їхньої візуальної видимості.

Схожі теми
Польщабезпекасистема оповіщення
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись