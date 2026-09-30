У Польщі працюють над посібником для роботодавців і працівників щодо дій під час повітряних загроз. Документ має визначити, як реагувати на попередження Урядового центру безпеки (RCB) та коли слід призупиняти роботу.

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Про це пише Polskie Radio. Спеціальний посібник готує польська Державна інспекція праці. Роботодавці продовжують звертаються до неї із запитаннями, оскільки в багатьох компаніях досі немає чітких процедур на випадок загрози з повітря.

Президент Люблінського осередку Спілки підприємців і роботодавців Лешек Кендзєравський заявив, що працівники та роботодавці мають заздалегідь знати, куди прямувати під час небезпеки та за яких умов роботу необхідно призупинити.

Він зазначив, що велика кількість попереджень RCB, особливо у прикордонних районах, може призвести до того, що люди перестануть реагувати на них. Тому Кендзєравський вважає необхідним чітко визначити, які саме повідомлення є підставою для припинення роботи.

У Державній інспекції праці підтвердили, що робота над посібником триває. Рекомендації мають охопити різні види попереджень та рівні загрози.

Документ покликаний дати роботодавцям зрозумілий алгоритм дій у ситуаціях, коли виникає загроза для працівників.

Раніше Міністерство внутрішніх справ та управління Польщі підготувало інструкцію щодо дій у разі загрози повітряної атаки – посібник, який крок за кроком показує, як підготуватися заздалегідь і як поводитися після оголошення тривоги.

У ньому йдеться про те, де і як шукати безпечне укриття; що робити, якщо неможливо дістатися до укриття; як вибрати найбезпечніше приміщення в будинку чи іншій будівлі; як застосовувати правило двох стін; що має бути в евакуаційному рюкзаку.

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Нагадаємо: російська армія ввечері в понеділок, 28 вересня, націлила реактивний БпЛА типу "Шахед" на міжнародний пункт пропуску "Ягодин" на кордоні Волинської області з Польщею. Вибух пошкодив приміщення КПП на в'їзд до терміналу.

Через цю атаку РФ сирени також звучали в прикордонних громадах Польщі, а саме в Люблінському воєводстві. Оперативне командування Збройних сил РП повідомило, що польська військова авіація піднімалася в повітря.

Як повідомляв OBOZ.UA, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчі тижні й місяці будуть складними для поляків через дедалі агресивніші дії Росії проти України. За його словами, російські атаки наближаються до польського кордону та вже регулярно відбуваються поблизу прикордонної інфраструктури.

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Також ми писали про те, що Польща змінила правила застосування військової авіації щодо повітряних цілей. Тепер польські пілоти за потреби можуть збивати об'єкти, які не перебувають у межах їхньої візуальної видимості.

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