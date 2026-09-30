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Дощить 34 дні поспіль: у Токіо зафіксували найдовшу серію опадів за всю історію спостережень

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Time to read2 хв
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Дощить 34 дні поспіль: у Токіо зафіксували найдовшу серію опадів за всю історію спостережень
Дощ у районі Сібуя міста Токіо (Японія). 21 вересня 2026 року
Джерело: Rie KIKUCHI / AFP via Getty Images

У центральній частині Токіо більше місяця – 34 доби поспіль – продовжується дощ. Цей показник було зафіксовано у вівторок, 29 вересня, і така тривала негода побила рекорд.

Як передає Kyodo News, опади в центральних районах столиці Японії розпочалися ще 27 серпня. Це найбільш тривалий дощ у місті, зафіксований за всю історію спостережень, тобто із 1886 року.

Попередній рекорд для Токіо становив 33 доби опадів поспіль (із 27 червня до 29 липня 2019-го).

Національне метеорологічне агентство пояснило, що така ситуація зумовлена, зокрема, наближення тайфунів, зупинкою осіннього дощового фронту й низьким атмосферним тиском.

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Найбільша кількість опадів протягом цих 34 діб – 156 міліметрів, які випали 21 вересня. Загалом у центральній частині Токіо до понеділка випало 629 міліметрів опадів, що приблизно втричі перевищує середній показник за весь вересень. Це наближається до вересневого рекорду в 670,9 міліметра, встановленого в 1958 році, повідомило метеорологічне агентство.

У вівторок, 29 вересня, дощило також на сході та заході Японії, а вранці в Етідзені (префектура Фукуї, центральна частина країни) всього за годину випало понад 30 мм опадів.

Синоптики очікують, що дощі продовжуватимуться (переважно на сході Японії) щонайменше до четверга, 1 жовтня.

Як раніше писав OBOZ.UA, початок жовтня в Україні може виявитися теплим, сонячним і без значних опадів. Водночас у першій половині місяця не виключені заморозки, які є цілком звичними для цього періоду.

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