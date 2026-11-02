''Деякі з них затонули'': в Ірані сказали, скільки танкерів згоріли в Ормузькій протоці за останні дев'ять

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Ілюстрація - відключення світлаСитуація зі світлом змінилася: які графіки діють і в яких регіонах найгіршеУкраїнцям прогнозують незвичну зиму: морози будуть короткими, а температура здивує. Ексклюзивний прогноз кліматологиніУкраїнцям прогнозують незвичну зиму: морози будуть короткими, а температура здивує. Ексклюзивний прогноз кліматологиніШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріВідомо про розстріли: після завершення перемир'я в Олешках окупанти провели фільтрацію на прибережних територіяхВідомо про розстріли: після завершення перемир'я в Олешках окупанти провели фільтрацію на прибережних територіях"Росіяни не могли не знати": 24 людини загинуло внаслідок російського удару по школі і укриттю в Комишувасі на Запоріжжі. Відео"Росіяни не могли не знати": 24 людини загинуло внаслідок російського удару по школі і укриттю в Комишувасі на Запоріжжі. ВідеоСкільки людей лишилось в окупованих Олешках: названо цифруСкільки людей лишилось в окупованих Олешках: названо цифруВисоковольтні лінії електропередачі. ІлюстраціяТри київські ТЕЦ не виробляють струм: чому електропостачання не вдається швидко стабілізуватиЩо робити з картками ПриватБанку після завершення терміну дії. Ілюстративне фото.Українцям, які мають Приват24, нагадали про важливі нюанси: кому потрібно замінити картку"Як можна стати президентом, будучи настільки дурним?" Інтерв'ю зі швейцарцем Фредеріком Сплендоре, який пробіг 13 країн заради України"Як можна стати президентом, будучи настільки дурним?" Інтерв'ю зі швейцарцем Фредеріком Сплендоре, який пробіг 13 країн заради України"Маємо конкретні пропозиції військових": Хмара розповів, як можна підвищити ефективність роботи ППО. Фото"Маємо конкретні пропозиції військових": Хмара розповів, як можна підвищити ефективність роботи ППО. Фото
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

"Деякі з них затонули": в Ірані сказали, скільки танкерів згоріли в Ормузькій протоці за останні дев'ять

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read1 хв
210
"Деякі з них затонули": в Ірані сказали, скільки танкерів згоріли в Ормузькій протоці за останні дев'ять
В Ормузькій протоці згоріли 11 танкерів. Джерело: Getty Images

За дев'ять днів в Ормузькій протоці загорілися 11 нафтових танкерів. У Військово-морських силах Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану, зазначили, що деякі судна затонули.

Іранська сторона стверджує, що всі ці танкери намагалися обійти визначений Тегераном маршрут проходження через Ормузьку протоку. Про це КВІР повідомив у понеділок, 2 листопада, у дописі в соціальній мережі X.

За даними іранських військових, пожежі на суднах фіксували з 25 жовтня.

''Деякі з них затонули'': в Ірані сказали, скільки танкерів згоріли в Ормузькій протоці за останні дев'ять

Пожежі на суднах фіксували з 25 жовтня. Джерело: X

Читайте також
Іван ЧерленськийІван Черленський
4,4 т.
Такер Карлсон заявив, що США можуть завдати ядерного удару по Ірану вже найближчими днями
4,4 т.
Такер Карлсон заявив, що США можуть завдати ядерного удару по Ірану вже найближчими днями
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
816
"Це правда": Трамп заявив, що США шпигують за Китаєм і Росією краще, ніж ті за Штатами. Відео
816
"Це правда": Трамп заявив, що США шпигують за Китаєм і Росією краще, ніж ті за Штатами. Відео
Надія ДанищукНадія Данищук
552
Очікують диверсій з боку Калінінградської області РФ: у Польщі створили штаб спеціальної операції
552
Очікують диверсій з боку Калінінградської області РФ: у Польщі створили штаб спеціальної операції

У повідомленні Військово-морських сил КВІР йдеться, що за дев'ять днів в Ормузькій протоці загорілися 11 різних нафтових танкерів.

Іранські військові пов'язали початок цього періоду з 25 жовтня – датою демонстративного візиту командувача Центрального командування США (CENTCOM) адмірала Бреда Купера до Ормузької протоки.

У КВІР заявили, що судна намагалися пройти повз визначений Іраном законний маршрут. Частина танкерів, за словами представників корпусу, після пожеж затонула.

Що відомо

У дописі іранської сторони зазначено, що йдеться про 11 окремих нафтових танкерів, на яких виникли пожежі протягом періоду з 25 жовтня до 2 листопада.

Водночас у повідомленні не уточнюється:

  • Назви танкерів, на яких виникли пожежі.
  • Країни, під прапорами яких ходили ці судна.
  • Причини займання на кожному з танкерів.
  • Точна кількість суден, які затонули.

КВІР не навів додаткових подробиць щодо обставин кожного інциденту. У своїй заяві військові обмежилися загальною кількістю суден, на яких виникли пожежі, та повідомленням про те, що деякі з них пішли на дно.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Трамп-молодший розкритикував військову операцію США в Ірані, яку влаштував його батько.

Схожі теми
Війна на Близькому СходіОрмузька протокаІранСША
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!