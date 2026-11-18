Японія досягла нового результату в розробці електромагнітної рейкової гармати – перспективної зброї, яка розганяє снаряди за допомогою електричної енергії, а не порохового заряду. Під час випробувань фахівці успішно здійснили десять пострілів поспіль, продемонструвавши можливість підвищити скорострільність установки та вдосконалити її систему живлення.

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Про це повідомляє японське видання Yahoo Japan. Рейкова гармата (railgun) – це перспективний вид озброєння, який використовує електромагнітну силу для розгону снарядів до надзвичайно високих швидкостей.

На відміну від традиційної артилерії, для пострілу їй не потрібен порох: прискорення відбувається завдяки взаємодії електричного струму та магнітного поля, що створює силу Лоренца.

Принцип роботи установки полягає в тому, що між двома металевими рейками пропускають потужний електричний струм. Розміщений між ними снаряд під дією електромагнітної сили прискорюється та вилітає зі ствола.

Японія вже досягла помітних результатів у розробці цієї технології. Зокрема, для установки калібру 40 мм вдалося досягти початкової швидкості снаряда понад 2300 м/с, що відповідає приблизно 8300 км/год. Також дослідники повідомляли про ресурс рейок понад 200 пострілів.

У 2025 році Японія провела випробування гармати безпосередньо в морських умовах. Її встановили на кормовій льотній палубі випробувального корабля Морських сил самооборони "Асука". Це стало важливим етапом перевірки можливості використання електромагнітної зброї на військових кораблях.

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Що показали нові випробування

Однією з головних перешкод для практичного використання рейкових гармат залишається потреба у величезній кількості електроенергії. Традиційні системи живлення потребують великих конденсаторних установок, що ускладнює розміщення такого озброєння на кораблях та військовій техніці.

Для розв'язання цієї проблеми японське Агентство з питань закупівель, технологій і логістики досліджує можливість використання акумуляторних технологій, розроблених цивільним сектором.

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Зокрема, під час нових випробувань застосували літій-титанатні акумулятори, які здатні забезпечувати високу потужність. Саме ця система живлення дала змогу здійснити десять пострілів із проміжком приблизно в 10 секунд між ними.

Водночас важливо, що випробування проводили не з основною 40-міліметровою установкою, а зі зменшеним зразком калібру 16 мм. Його початкова швидкість снаряда становила близько 240 м/с.

Тобто японські фахівці поки не продемонстрували можливість десяти послідовних пострілів на надвисоких швидкостях. Основним результатом стало підтвердження працездатності компактнішої системи живлення та її потенціалу для підвищення скорострільності майбутніх установок.

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Які перспективи має ця технологія

Рейкові гармати розглядають як перспективний напрям розвитку військових технологій. Завдяки високій швидкості снарядів вони потенційно можуть використовуватися для ураження різних цілей, зокрема повітряних об'єктів і ракет.

Однак для повноцінного впровадження такої зброї необхідно розв'язати проблеми зношування металевих рейок, забезпеченням стабільного електроживлення та можливістю здійснювати повторні постріли без тривалих пауз.

Водночас принцип електромагнітного прискорення може знайти застосування і поза оборонною сферою. Зокрема, його розглядають як основу для створення мас-драйверів – систем, здатних запускати вантажі з поверхні Місяця в космос за допомогою електромагнітної сили. Це могло б стати одним із можливих способів транспортування місячних ресурсів і будівельних матеріалів для майбутніх космічних станцій.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що на сьогодні Японія залишається єдиною країною у світі, яка виробляє ракети для ЗРК Patriot на умовах локалізації. Інші держави, як-от Німеччина та Польща, поки що тільки перебувають на шляху до цього.