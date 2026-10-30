Держдеп США схвалив можливий продаж Україні 500 ракет до Patriot на $2,1 млрд

Державний департамент Сполучених Штатів одобрив імовірний продаж військової продукції уряду України, а саме зенітних ракет для Patriot модифікації PAC-3 Missile Segment Enhancement і пов'язаного з ними обладнання. Київ запросив 500 таких боєприпасів.

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Загальна вартість цього пакету складає 2,1 мільярда доларів. Закупівля буде повністю фінансуватися партнерами та союзниками, заявила пресслужба на сайті американського зовнішньополітичного відомства в п'ятницю, 30 жовтня.

Окрім ракет, США мають продати "секретні й несекретні запчастини для PAC-3 MSE й інші пов'язані елементи логістики та програмної підтримки".

Київ оплатить цю покупку за рахунок пожертвувань Канади, Німеччини та Норвегії через програму JUMPSTART та національних коштів, профінансованих позикою Європейського Союзу.

"Цей запропонований продаж сприятиме цілям зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом покращення безпеки країни-партнера, що є рушійною силою політичної та економічної стабільності в Європі", – повідомили в Держдепі.

Там також зазначили, що потенційна угода "не матиме негативного впливу на обороноздатність США".

Додамо: це повідомлення є лише етапом офіційного інформування Конгресу про ймовірну угоду. Переговори щодо укладення контракту розпочинаються після 30-денного періоду розгляду Конгресом США.

Не уточнюється, коли американська компанія Lockheed Martin зможе розпочати виконання замовлення. З огляду на кількість замовлених боєприпасів, ідеться, швидше за все, про наступні кілька років і поетапну передачу ракет.

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