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Держдеп США схвалив можливий продаж Україні 500 ракет до Patriot на $2,1 млрд

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read1 хв
507
Patriot
Установка Patriot. Ілюстративне фото. Джерело: CNN

Державний департамент Сполучених Штатів одобрив імовірний продаж військової продукції уряду України, а саме зенітних ракет для Patriot модифікації PAC-3 Missile Segment Enhancement і пов'язаного з ними обладнання. Київ запросив 500 таких боєприпасів.

Загальна вартість цього пакету складає 2,1 мільярда доларів. Закупівля буде повністю фінансуватися партнерами та союзниками, заявила пресслужба на сайті американського зовнішньополітичного відомства в п'ятницю, 30 жовтня.

Окрім ракет, США мають продати "секретні й несекретні запчастини для PAC-3 MSE й інші пов'язані елементи логістики та програмної підтримки".

Київ оплатить цю покупку за рахунок пожертвувань Канади, Німеччини та Норвегії через програму JUMPSTART та національних коштів, профінансованих позикою Європейського Союзу.

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"Цей запропонований продаж сприятиме цілям зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом покращення безпеки країни-партнера, що є рушійною силою політичної та економічної стабільності в Європі", – повідомили в Держдепі.

Там також зазначили, що потенційна угода "не матиме негативного впливу на обороноздатність США".

Додамо: це повідомлення є лише етапом офіційного інформування Конгресу про ймовірну угоду. Переговори щодо укладення контракту розпочинаються після 30-денного періоду розгляду Конгресом США.

Не уточнюється, коли американська компанія Lockheed Martin зможе розпочати виконання замовлення. З огляду на кількість замовлених боєприпасів, ідеться, швидше за все, про наступні кілька років і поетапну передачу ракет.

Доповнюється...

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