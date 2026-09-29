Трамп пообіцяв кожному американцю по 5 тисяч доларів

Президент США Дональд Трамп знову пообіцяв виплатити по $5 тисяч кожному дорослому американцю. Виплати стануть можливими, якщо республіканці збережуть більшість у Палаті представників і Сенаті.

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Про це він заявив у понеділок під час брифінгу в Білому домі, пов’язавши реалізацію пропозиції з результатами проміжних виборів до Конгресу США в листопаді 2026 року. За його словами, кошти для цього мають забезпечити доходи від тарифної політики його адміністрації.

"Якщо республіканці здобудуть більшість у Палаті представників і Сенаті, кожен дорослий отримає п’ять тисяч доларів. І ми це зможемо зробити", – сказав Трамп.

Президент США також заявив, що завдяки тарифам Сполучені Штати отримують сотні мільярдів доларів. Трамп протиставив свою пропозицію політиці демократів, стверджуючи, що їхні дії можуть призвести до економічного спаду.

Виплати дорослим

Ідею виплат Трамп раніше представляв як своєрідний "дивіденд" для американців. Під час Республіканської національної конвенції, присвяченої проміжним виборам, він заявляв, що кожен дорослий громадянин США може отримати $5 тисяч у разі перемоги республіканців у Палаті представників і Сенаті.

Для реалізації програми знадобиться схвалення Конгресу. За наведеними у матеріалі оцінками, загальна вартість таких виплат може перевищити $1 трлн без урахування адміністративних витрат.

Поки що не визначено, як саме мають здійснюватися виплати та коли громадяни зможуть їх отримати. Водночас у матеріалі зазначається, що недавнє опитування показало невисоку підтримку цієї ідеї серед виборців, а частина опитаних заявила, що пропозиція навіть зменшує їхню готовність голосувати за республіканців.

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Раніше під час другого президентського терміну Трампа або представники його адміністрації також говорили про інші можливі виплати американцям. Серед них називали $5 тисяч як повернення коштів від роботи Department of Government Efficiency (DOGE), $2 тисячі з тарифних надходжень і $1 тисячу через завершення дії окремих субсидій за програмою Affordable Care Act.

Як раніше повідомляв OBOZ.UA, Дональд Трамп вже стає токсичним для республіканців: до виборів його вже прибирають із кампаній.

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