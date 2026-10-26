Чинили запеклий опір: у Йорданії поранили затримали трьох терористів, які напали на церкву і вбили 9 людей

У Йорданії силовики затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у причетності до нападу на похоронну церемонію в грецькій православній церкві. Теракт стався в п’ятницю, 23 жовтня, внаслідок нього загинули дев’ятеро людей, ще близько 40 отримали поранення.

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Операція відбулася рано-вранці в провінції Карак, приблизно за 120 кілометрів на південний захід від столиці країни Аммана. Про це повідомляє видання DW.

За інформацією місцевих сил безпеки, озброєних чоловіків виявили в покинутому будинку. Під час операції зав’язалася перестрілка. Відомо, що підозрювані чинили запеклий опір, однак зрештою їх вдалося знешкодити та взяти під варту. Усі троє отримали тяжкі поранення. Серед представників сил безпеки постраждалих не було.

Під час затримання правоохоронці вилучили вогнепальну зброю та боєприпаси. Міністр внутрішніх справ Йорданії Мазен аль-Фарая заявив, що підозрюваних встановили невдовзі після нападу, а спецслужби використали всі доступні засоби для їхнього розшуку.

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Король Йорданії Абдалла II раніше наказав силовим структурам жорстко реагувати на будь-які спроби підірвати єдність суспільства. Після затримання підозрюваних він наголосив, що винні не уникнуть покарання, а прихильникам ідеологій, які роз’єднують йорданців, не дозволять діяти безкарно.

Затримання принесло певне полегшення родичам загиблих. Один із них, який сам пережив напад, заявив державному телеканалу Al-Mamlaka, що ця подія частково вгамувала біль сімей загиблих і всього йорданського народу.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в південній провінції Карак в Йорданії озброєні чоловіки відкрили вогонь по людях біля церкви Святого Георгія в місті Хмуд. Щонайменше семеро людей загинули, ще 40 дістали поранення. Напад стався в п’ятницю, коли місцеві жителі зібралися на похорон одного з членів громади.