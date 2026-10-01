Німеччина продовжує потерпати від кібератак, актів саботажу та шпигунства. За останні 12 місяців вони спричинили німецькій економіці збитків на майже у 270 мільярдів євро.

Відео дня

Про це 30 вересня під час саміту Euronews Defence & Space у Брюсселі заявив начальник штабу Командування Бундесверу з кібер- та інформаційного простору (CIR) Фолькер Пьотч. Він послався на звіт німецької ІТ-асоціації Bitkom.

"Німецька ІТ-асоціація Bitkom щороку публікує звіт про збитки, завдані німецькій економіці протягом року кібератаками, саботажем і шпигунством. За останній рік ця цифра сягнула приголомшливих майже 270 мільярдів євро збитків від атак", – сказав Пьотч.

За його словами, сьогодні питання полягає вже не в тому, чи здатна Європа пережити масштабну скоординовану кібератаку, а в тому, якою буде ціна такого удару.

"Чи здатні ми це пережити? Так, звичайно, здатні. Питання завжди в ціні. Скільки нам коштуватиме пережити таку атаку?" – наголосив генерал-майор Бундесверу.

Він розповів, що гібридні атаки на європейські країни охоплюють не лише кіберпростір, а мають значно ширший спектр проявів.

"Ми вже перебуваємо під атакою і бачимо весь спектр гібридних атак проти нас. Ми бачимо кібератаки, бачимо кампанії фейкових новин, які сьогодні дуже складно вибудовуються за допомогою штучного інтелекту та інших інструментів", – зазначив він.

РЕКЛАМА

Пьотч також згадав атаки в електромагнітному спектрі, зокрема блокування та підміну GPS-сигналів, і фізичні атаки, згадавши, серед іншого, нещодавні події в Лейпцигу.

Начштабу наголосив, що ефективний захист військової та цивільної інфраструктури можливий лише за тісної співпраці держави, Бундесверу, приватних компаній і суспільства. Військові дедалі більше залежать від цивільних хмарних сервісів, телекомунікаційної та супутникової інфраструктури, тому обмін інформацією про атаки має відбуватися максимально швидко.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, упродовж літа російські гібридні атаки дедалі більше поширювалися на територію Європи. Йдеться про використання безпілотників, кібератаки, диверсії, підпали та порушення повітряного простору. Європейські чиновники побоюються, що за такого розвитку подій цивільні можуть стати жертвами таких атак.

РЕКЛАМА