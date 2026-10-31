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Чи розірвала Південна Корея дипвідносини з Україною: офіційне пояснення

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read2 хв
2,3 т.
Чи розірвала Південна Корея дипвідносини з Україною: офіційне пояснення
Речник МЗС України Георгій Тихий. Джерело: facebook.com/heorhiitykhyi

МЗС України спростувало повідомлення про можливий розрив дипломатичних відносин із Південною Кореєю. У відомстві пояснили, що слова південнокорейського міністра закордонних справ Чо Хьона неправильно інтерпретували в українських та іноземних медіа.

Речник МЗС України Георгій Тихий прокоментував ситуацію під час брифінгу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву.

Що заявили в МЗС

Георгій Тихий закликав уважно аналізувати першоджерела та не сприймати окремі цитати як підтвердження підготовки до розриву дипломатичних відносин.

За його словами, журналісти запитали Чо Хьона, чи може ситуація між країнами загостритися настільки, що це поставить під загрозу дипломатичні відносини.

Міністр Південної Кореї відповів гіпотетично: якщо ескалація триватиме, розрив відносин теоретично можливий. Водночас він наголосив на необхідності не допустити такого розвитку подій.

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"Це не відповідає дійсності. Насправді я закликаю всіх послухати безпосередньо цитату, яку сказав корейський міністр, коли його питали – чи може ситуація ескалювати до рівня, який би загрожував дипломатичним відносинам", – пояснив Тихий.

Позиція Сеула

Речник українського МЗС звернув увагу, що слова південнокорейського міністра в медіа подали як допущення розриву дипломатичних відносин, хоча зміст його відповіді був іншим.

"Я розумію, що на тлі всіх цих скандалів вже з'являється бажання у людей ще щось підкинути туди, щоб горіло яскравіше. Не треба цього робити. Я вас закликаю стримано ставитись і аналізувати реальні цитати, які людина говорить", – заявив представник МЗС.

Тихий також наголосив, що Чо Хьон підтвердив незмінність широкої підтримки України з боку Південної Кореї.

За його словами, Сеул продовжує брати участь у міжнародних зусиллях, спрямованих на припинення російської агресії.

"Тому там насправді сигнали, якщо подивитися, вони набагато більш нейтральні, ніж те, що в нас полетіло в медіа", – підсумував речник МЗС України.

Таким чином, заяв про ухвалене рішення розірвати дипломатичні відносини між Україною та Південною Кореєю немає.

Як виникла суперечка

Раніше міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон заявив, що не виключає розриву дипломатичних відносин з Україною, якщо нинішня ескалація розбіжностей між країнами продовжиться.

Дипломатична суперечка між Києвом і Сеулом загострилася після того, як президент Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН повідомив про передачу Південній Кореї двох військовополонених із КНДР.

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що оприлюднення цієї інформації порушило домовленість про конфіденційність. Саме ця ситуація стала причиною загострення розбіжностей між двома країнами.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Південна Корея на тлі погіршення відносин з Україною готується до відновлення співпраці з Росією.

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