"Чіткий сигнал для Росії": НАТО проведе важливі ядерні навчання – Politico

НАТО проведе щорічні ядерні навчання Steadfast Noon в Італії з 13 до 23 жовтня. У них візьмуть участь 17 країн-членів Альянсу. Цього року маневри відбудуться на тлі загострення відносин із Росією та обміну листами між Москвою і НАТО.

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Про це пише Politico, посилаючись на представників Альянсу. Там пояснюють, що навчання проводять щороку, щоб підтримувати готовність союзних сил і забезпечувати безпеку ядерного потенціалу.

"Ми проводимо це щороку, і… це також є чітким сигналом для таких країн, як Росія, що немає причин для занепокоєння. Це передбачувано, і немає підстав для прорахунків", – наголосила директорка з питань ядерної політики НАТО Насіма Барроуз.

За її словами, навчання покликані підтримувати готовність сил країн-союзниць і гарантувати безпеку ядерного потенціалу Альянсу.

Як Москва відреагувала на навчання

Напруженість у відносинах між НАТО та Росією зросла після серпневих навчань союзників поблизу Калінінградської області. Після них Москва надіслала Альянсу лист із погрозами завдати удару по території країн-членів і згадкою про можливе застосування ядерної зброї. Минулого тижня генеральний секретар НАТО Марк Рютте публічно засудив такі погрози.

Водночас європейські країни звинувачують Росію в диверсіях і розширенні кампанії так званих гібридних атак по всій Європі.

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"Наша мета – дійсно зберегти спокій", – заявив високопосадовець НАТО. Він додав, що російські посадовці продовжують нагнітати напруженість, тоді як Альянс і надалі намагатиметься її знизити.

Керівник ядерних операцій НАТО, полковник Збройних сил США Девід Булл зазначив, що цьогорічні навчання за масштабом і кількістю учасників не відрізнятимуться від попередніх років.

Військові відпрацьовуватимуть різні сценарії – від імітації бойової готовності до тренувальних польотів. При цьому реальну ядерну зброю не застосовуватимуть.

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До маневрів також залучать літаки подвійного призначення та наземні підрозділи. Вони допомагатимуть проводити навчання, а також відпрацьовуватимуть процедури завантаження, заправлення й технічного обслуговування літаків.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Москва пригрозила застосувати весь наявний арсенал озброєння, зокрема ядерну зброю, у разі спроб НАТО ізолювати Калінінградську область від решти Росії. Російська сторона звинуватила Альянс у намірах відрізати анклав і заявила про нібито посилення військової активності НАТО поблизу західних кордонів РФ.

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Речниця НАТО Еллісон Гарт наголосила, що Альянс має виключно оборонний характер, а його дії та навчання не становлять загрози для Росії. Вона також рішуче засудила погрози застосування сили, зокрема безвідповідальну ядерну риторику Москви.

Як писав OBOZ.UA, що європейські розвідки попередили про можливе посилення російських провокацій проти країн НАТО. Керівник чеської Служби безпеки та інформації Міхал Коуделка не виключив, що протягом найближчих місяців Росія може вдатися до обмеженого вторгнення на територію Альянсу.

Водночас оцінки європейських спецслужб щодо ризику такого сценарію різняться. Зокрема, глава латвійської Служби державної безпеки Нормундс Межвієтс заявив, що його відомство не бачить ознак неминучого нападу. Водночас він відзначив ознаки того, що Москва готується до більш рішучих дій у Європі.