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через Новини Світ У Франції поновилися вуличні протести, фіксують сутички з поліцією: усі подробиці, фото

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read2 хв
84
через Новини Світ У Франції поновилися вуличні протести, фіксують сутички з поліцією: усі подробиці, фото
Суботня акція протесту у Парижі була меншою, ніж у попередні вихідні. Джерело: AFP

Незважаючи на заклики організаторів, на протести у Францію у суботу, 7 листопада, за дапними поліції країни, вийшло 146 тисяч осіб, зокрема 46 тисяч протестували у Парижі. В профспілках країни – а саме вони організують акції, – називають інші числа. Так, організатори оцінюють кількість протестуючих у суботу в 250 тисяч по всій країні і 75 тисяч – у столиці.

Так чи так, це все одно менше, ніж розраховували організатори, зазначають в AFP. В агенції стверджують, що це менше, ніж у попередні вихідні, і нагадують, що у минулий четвер, за даними влади, протестували майже 600 тисяч осіб (хоча організатори говорять про 1,6 мільйонів).

Суботня статистика

через Новини Світ У Франції поновилися вуличні протести, фіксують сутички з поліцією: усі подробиці, фото

Париж, 7 листопада. Джерело: AFP

В Парижі поліція була змушена застосувати сльозогінний газ проти людей, які кидали каміння та саморобні феєрверки в правоохоронців. Зафіксовано напад однієї групи протестуючих (загальна кількість групи – 200 людей) на офіцерів поліції. Напад відбувся, коли правоохоронці намагалися заарештувати чоловіка, який підпалив сміттєвий бак на площі.

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Загалом правопорядок в столиці намагалися захищати 70 тисяч офіцерів поліції та жандармів.

через Новини Світ У Франції поновилися вуличні протести, фіксують сутички з поліцією: усі подробиці, фото

Париж, 7 листопада. Джерело: AFP

Зіткнення з правоохоронцями, як і раніше, фіксувалися найчастіше ввечері, вже після закінчення офіційно зареєстрованих акцій.

У суботу відбулася вже традиційна хода протестуючих від площі Республіки до площі Нації на сході міста (де спалахнули зіткнення наприкінці протесту). Але відомий рух "жовтих жилетів" закликав до незареєстрованої ходи на площу Згоди в центрі Парижа (за кілька метрів від Єлисейського палацу і резиденції президента та нижньої палати парламенту).

Цю ходу блокували, а згодом і розігнали вже безпосередньо на площі Згоди.

"Вітрини магазинів у Парижі та інших містах залишаються забарикадованими та зачиненими навіть в день, щоб запобігти можливому пограбуванню", – передають журналісти агенції.

через Новини Світ У Франції поновилися вуличні протести, фіксують сутички з поліцією: усі подробиці, фото

Париж, 7 листопада. Джерело: AFP

Що передувало

Ще минулого тижня Францію та низку інших європейських країн накрила чергова, як вважається, вже третя хвиля протестів. Учасники масових заворушень продовжують виходити на вулиці міст нібито через зростання вартості життя, падіння рівня державних послуг і соціальну нерівність.

через Новини Світ У Франції поновилися вуличні протести, фіксують сутички з поліцією: усі подробиці, фото

Париж, 7 листопада. Джерело: AFP

Так, по всій території Франції 31 жовтня близько 320 тис. людей взяли участь у 150 акціях.

Правоохоронці останнім часом додають до слова "протести" слово "мирні". Справа у тому, що переважна більшість з них у перших двох хвилях супроводжувалась насильством, погромами, пограбуваннями та вандалізмом.

Як повідомляв OBOZ.UA, на відміну від Франції та Німеччини, в Італії протести з погромами припинились взагалі. І вже останніми вихідними в країні було спокійно. Це стало результатом жорстких та оперативних заходів уряду Джорджі Мелоні, які кардинально змінили правила гри для протестувальників і заблокували повторення масштабного насильства.

Ситуацію на італійських вулицях вдалося миттєво стабілізувати за допомогою всього чотирьох нових інструментів безпеки.

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Протести у ФранціїФранціямітингпогром
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