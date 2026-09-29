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Чехія планує направити дві механізовані бригади у разі нападу на країни Балтії: Бабіш згадав про 5 статтю НАТО

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
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Чехія планує направити дві механізовані бригади у разі нападу на країни Балтії: Бабіш згадав про 5 статтю НАТО
Андрей Бабіш з

Чехія готова виконати свої зобов’язання перед НАТО у разі російського нападу на одну з країн Балтії. Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що Прага готується до можливих безпекових викликів і обговорює їх, зокрема, з президентом Петром Павелом.

За його словами, у разі атаки Росії Чехія має направити дві механізовані бригади відповідно до статті 5 НАТО. Водночас Бабіш зазначив, що подробиці підготовки не розголошуються.

Чехія готується до можливих дій Росії

На запитання про те, чи готується Прага до можливих дій Росії проти НАТО, Бабіш відповів, що веде обговорення щодо безпекових викликів, зокрема з президентом Петром Павелом.

"Те, що ми не говоримо про це і журналісти не отримують матеріалу для своїх статей, не означає, що ми не займаємося цим питанням. Звичайно, ми готуємося", – сказав чеський прем’єр.

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Він додав, що в разі нападу Росії на одну з країн Балтії Чехія виконуватиме зобов’язання в межах НАТО.

Бабіш згадав про статтю 5 НАТО

"Якщо, не дай Боже, Росія нападе на одну з країн Балтії, то згідно зі статтею 5 (зобов’язання членів НАТО щодо взаємної оборони) ми маємо надіслати дві наші механізовані бригади", – заявив Бабіш.

Водночас він наголосив, що Прага обговорює ці питання, однак не має наміру розкривати секретну інформацію.

Раніше Бабіш неодноразово заявляв про необхідність того, щоб європейські лідери сприяли миру. Під час президентської кампанії 2023 року він зазнав критики через заяву, що не відправить чеських солдатів воювати за союзників.

У Чехії говорять про гібридну війну

Уряди та розвідувальні служби країн Західної Європи заявляють про зростання ймовірності посилення Росією гібридних атак, зокрема диверсій або навіть обмеженого військового нападу.

Цього місяця Бабіш, не вдаючись у подробиці, заявив, що Росія веде гібридну війну проти Чехії. За його словами, розвідувальні служби приділяють цьому питанню максимальну увагу.

Як повідомляв OBOZ.UA, прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш 17 вересня несподівано висловив підтримку Україні. За його словами, Європа і США разом мають переконати Україну і країну-агресорку Росію сісти за стіл переговорів, щоб зупинити війну. Інший шлях призведе до Третьої світової війни, зазначив Бабіш.

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