Частина була закопана в лісах: в Угорщині у ексміністра часів Орбана знайшли майже $20 млн

В Угорщині під час розслідування справи про хабарництво проти колишнього міністра національного розвитку Міклоша Шестака вилучили готівку на мільйони доларів. Гроші знаходили в різних місцях по всій країні: частину закопали в лісах, іншу сховали в господарських будівлях, складах і житловому приміщенні.

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Загальна сума вилучених коштів становить понад 5 млрд форинтів, а також мільйони євро та доларів. Про це пише Reuters та MTI.

Де знайшли гроші ексміністра

12 та 13 листопада 2026 року Національне управління з питань повернення та захисту активів (NVVH) провело скоординовані слідчі заходи в кількох місцях країни. Обшуки відбулися в Будапешті, а також у медьє Пешт, Бекеш і Ноград у межах кримінального провадження щодо колишнього міністра національного розвитку Міклоша Шестака.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили великі суми готівки, заховані в різних місцях. Гроші були закопані в лісах, сховані в сільськогосподарських будівлях, на складах і в житловому будинку. Частину коштів зберігали в сейфі високого класу захисту, розміщеному у відокремленому місці.

Загалом за два дні слідчі вилучили 5 071 632 000 угорських форинтів, 2 658 350 євро та 1 257 100 доларів США.

Сьогодні вилучені кошти внесли на рахунок Угорського державного казначейства. У NVVH подякували працівникам відділу криміналістики Національного бюро розслідувань, поліції швидкого реагування, Національної податкової та митної адміністрації, а також Державному казначейству за допомогу й співпрацю.

Підрахунок готівки тривав вісім годин

За словами міністра фінансів Андраша Кармана, підрахунок вилучених грошей став масштабною операцією. Десять співробітників Державного казначейства працювали над цим вісім годин, використовуючи п'ять рахувальних машин.

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У перерахунку на долари вилучена сума становить приблизно 15,33 млн доларів у форинтах, 2,93 млн доларів в євро та ще 1,26 млн доларів готівкою. Загалом це майже 20 млн доларів.

Шестак обіймав посаду міністра національного розвитку в уряді Віктора Орбана з 2014 до 2018 року. Він заперечує будь-які правопорушення. Його адвокат Габор Папп не відповів на електронний лист із проханням прокоментувати заяву управління з повернення активів.

В Угорщині розгорнули антикорупційну кампанію

Розслідування щодо Шестака відбувається на тлі масштабної антикорупційної кампанії в Угорщині після зміни влади. У квітні прем'єр-міністр Петер Мадяр переміг на виборах Віктора Орбана, який очолював країну протягом 16 років.

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Мадяр пообіцяв відновити відносини з Європейським Союзом, які погіршилися через багаторічні конфлікти за часів попереднього уряду, а також розслідувати звинувачення в корупції. Цю кампанію правоцентристська угорська партія назвала "Операцією Чистилище".

У межах окремих розслідувань за звинуваченнями в корупції заарештували двох колишніх міністрів уряду Орбана та ексголову Центрального банку Дьордя Матольчі. Вони заперечують свою провину.

Крім того, влада затримала брата Орбана у справі про незаконне переправлення людей. Сам колишній прем'єр назвав це політичною помстою.

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За результатами опитування компанії Median, опублікованого цього тижня на сайті новин HVG, 70% респондентів вважають антикорупційну кампанію "дуже важливою".

Мадяр назвав вилучення грошей кінцем "мафії"

Петер Мадяр заявив, що повернення готівки знаменує завершення того, що він назвав "мафією". За його словами, вона була пов'язана з націоналістичною партією "Фідес" Віктора Орбана та її союзниками – християнськими демократами, які перебували при владі протягом 16 років.

Політолог Габор Торок також прокоментував наслідки оприлюднення фотографій із величезними купами готівки. На його думку, ці зображення настільки промовисті, що можуть передвіщати крах "Фідес".

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За даними опитування Median, до листопада підтримка партії скоротилася вдвічі порівняно з показниками до виборів і становила лише 16% виборців.

Як повідомляв OBOZ.UA, Угорський суд погодився з пропозицією прокуратури взяти під варту брата колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Арона. Його відправили до СІЗО на один місяць. Разом з Ароном Орбаном під варту на такий само термін відправлено і його партнерку. Третього фігуранта справи про незаконну візову схему в Угорщині взято "під судовий нагляд" на чотири місяці – він не може залишати країну та мусить носити електронний браслет.